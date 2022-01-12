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Пять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса

Пять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса

Инфекционист рассказала, какие признаки могут указывать на новый штамм коронавируса "омикрон" 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T15:01+0400

2022-01-12T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Головная боль, насморк, боль в горле, чиханье и общая слабость – это пять основных признаков нового штамма коронавируса "омикрон", пишет на собственной странице в Facebook инфекционист Майя Буцашвили.Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы. При этом новый штамм меньше повреждает нижние дыхательные пути и, соответственно, затрудненное дыхание встречается крайне редко.Буцашвили утверждает, что новый штамм проявляется с течение трех дней после инфицирования. По ее словам, госпитализация при "омикроне" снижена на 70%, на 50% также снизился риск попадания инфицированных пациентов в реанимацию, в четыре-пять раз сократился риск подключения больных к аппарату искусственного дыхания.Между тем, три дозы вакцины против коронавируса сокращают риск госпитализации до 80%, отмечает Буцашвили.По данным на 12 января, в Грузии зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай "омикрона". Первые случаи инфицирования "омикроном" в стране выявили 20 декабря.Количество прививок в Грузии составляет 2 577 637 человек, за сутки сделано 10 688 вакцин.В Грузии за последние 24 часа выявлено 5 596 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 973 тысяч случаев инфицирования, более 919 тысяч выздоровели, 14 311 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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