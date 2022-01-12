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Пять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса
Пять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса
Инфекционист рассказала, какие признаки могут указывать на новый штамм коронавируса "омикрон" 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Головная боль, насморк, боль в горле, чиханье и общая слабость – это пять основных признаков нового штамма коронавируса "омикрон", пишет на собственной странице в Facebook инфекционист Майя Буцашвили.Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы. При этом новый штамм меньше повреждает нижние дыхательные пути и, соответственно, затрудненное дыхание встречается крайне редко.Буцашвили утверждает, что новый штамм проявляется с течение трех дней после инфицирования. По ее словам, госпитализация при "омикроне" снижена на 70%, на 50% также снизился риск попадания инфицированных пациентов в реанимацию, в четыре-пять раз сократился риск подключения больных к аппарату искусственного дыхания.Между тем, три дозы вакцины против коронавируса сокращают риск госпитализации до 80%, отмечает Буцашвили.По данным на 12 января, в Грузии зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай "омикрона". Первые случаи инфицирования "омикроном" в стране выявили 20 декабря.Количество прививок в Грузии составляет 2 577 637 человек, за сутки сделано 10 688 вакцин.В Грузии за последние 24 часа выявлено 5 596 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 973 тысяч случаев инфицирования, более 919 тысяч выздоровели, 14 311 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, грузия, тбилиси, коронавирус covid-19

Пять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса

15:01 12.01.2022
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchincev / Перейти в фотобанкРабота лаборатории, архивное фото
Работа лаборатории, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchincev
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Инфекционист рассказала, какие признаки могут указывать на новый штамм коронавируса "омикрон"
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Головная боль, насморк, боль в горле, чиханье и общая слабость – это пять основных признаков нового штамма коронавируса "омикрон", пишет на собственной странице в Facebook инфекционист Майя Буцашвили.
Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы.
Также, по мнению инфекциониста, может быть выражен и кашель, но в более легкой форме, чем в случае предыдущих штаммов коронавируса. Что касается температуры, то при "омикроне" она встречается реже. Также редко может возникнуть потеря обоняния и вкуса, отмечает Буцашвили.
При этом новый штамм меньше повреждает нижние дыхательные пути и, соответственно, затрудненное дыхание встречается крайне редко.
Буцашвили утверждает, что новый штамм проявляется с течение трех дней после инфицирования. По ее словам, госпитализация при "омикроне" снижена на 70%, на 50% также снизился риск попадания инфицированных пациентов в реанимацию, в четыре-пять раз сократился риск подключения больных к аппарату искусственного дыхания.
Между тем, три дозы вакцины против коронавируса сокращают риск госпитализации до 80%, отмечает Буцашвили.
По данным на 12 января, в Грузии зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай "омикрона". Первые случаи инфицирования "омикроном" в стране выявили 20 декабря.
Количество прививок в Грузии составляет 2 577 637 человек, за сутки сделано 10 688 вакцин.
В Грузии за последние 24 часа выявлено 5 596 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 973 тысяч случаев инфицирования, более 919 тысяч выздоровели, 14 311 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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