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Пять основных признаков "омикрона": все о новом штамме коронавируса
Пять основных признаков "омикрона": все о новом штамме коронавируса
Пять основных признаков "омикрона"
2022-01-15T13:33+0400
2022-01-15T13:33+0400
2022-01-15T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Головная боль, насморк, боль в горле, чиханье и общая слабость – это пять основных признаков нового штамма коронавируса "омикрон", пишет на собственной странице в Facebook инфекционист Майя Буцашвили.Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы. При этом новый штамм меньше повреждает нижние дыхательные пути, и, соответственно, затрудненное дыхание встречается крайне редко.Буцашвили утверждает, что новый штамм проявляется с течение трех дней после инфицирования. По ее словам, госпитализация при "омикроне" снижена на 70%. На 50% также снизился риск попадания инфицированных пациентов в реанимацию, в четыре-пять раз сократился риск подключения больных к аппарату искусственного дыхания.Между тем, три дозы вакцины против коронавируса сокращают риск госпитализации до 80%, отмечает Буцашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, грузия, тбилиси, коронавирус covid-19
Пять основных признаков "омикрона": все о новом штамме коронавируса
13:33 15.01.2022 (обновлено: 13:37 15.01.2022)
Инфекционист рассказала, какие признаки могут указывать на новый штамм коронавируса "омикрон"
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Головная боль, насморк, боль в горле, чиханье и общая слабость – это пять основных признаков нового штамма коронавируса "омикрон", пишет на собственной странице в Facebook инфекционист Майя Буцашвили.
Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы.
Также, по мнению инфекциониста, может быть выражен и кашель, но в более легкой форме, чем в случае предыдущих штаммов коронавируса. Что касается температуры, то при "омикроне" она встречается реже. Также редко может возникнуть потеря обоняния и вкуса, отмечает Буцашвили.
При этом новый штамм меньше повреждает нижние дыхательные пути, и, соответственно, затрудненное дыхание встречается крайне редко.
Буцашвили утверждает, что новый штамм проявляется с течение трех дней после инфицирования. По ее словам, госпитализация при "омикроне" снижена на 70%. На 50% также снизился риск попадания инфицированных пациентов в реанимацию, в четыре-пять раз сократился риск подключения больных к аппарату искусственного дыхания.
Между тем, три дозы вакцины против коронавируса сокращают риск госпитализации до 80%, отмечает
Буцашвили.
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