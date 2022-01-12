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Сборная Грузии по футболу проведет в марте два товарищеских матча
Сборная Грузии по футболу проведет в марте два товарищеских матча
Грузинские футболисты готовятся к матчам Лиги наций УЕФА, которые состоятся в июне 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T09:36+0400
2022-01-12T09:36+0400
2022-01-12T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в марте проведет два товарищеских матча: 25 числа подопечные Вилли Саньоля сыграют с Боснией и Герцеговиной, а 29 – с Албанией. Обе встречи будут выездными, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.Против Боснии и Герцеговины сборная Грузии никогда не играла, а вот с Албанией наша команда встречалась уже 13 раз.Иашвили также отметил, что выбор соперников продиктован и календарем Лиги наций УЕФА."В июне нам предстоит сыграть в гостях против Болгарии и Северной Македонии. Именно по этой причине в ФФГ решили и товарищеские матчи провести на выезде, чтобы максимально приблизить условия, в которых нам предстоит сыграть в июне", – сказал Иашвили.Календарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА >>В Лиге наций УЕФА сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С" вместе с командами Болгарии, Северной Македонии и Гибралтара.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу проведет в марте два товарищеских матча
Грузинские футболисты готовятся к матчам Лиги наций УЕФА, которые состоятся в июне
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в марте проведет два товарищеских матча: 25 числа подопечные Вилли Саньоля сыграют с Боснией и Герцеговиной, а 29 – с Албанией. Обе встречи будут выездными, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.
Против Боснии и Герцеговины сборная Грузии никогда не играла, а вот с Албанией наша команда встречалась уже 13 раз.
"Было очень важно выбрать соперников, сопоставимых по силе с теми командам, с которыми нам предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА. Как мне кажется, обе команды по своему стилю напоминают Болгарию и Северную Македонию. Особенно интересно будет сыграть с Боснией и Герцеговиной, с которой мы никогда не пересекались", – заявил вице-президент ФФГ Александр Иашвили.
Иашвили также отметил, что выбор соперников продиктован и календарем Лиги наций УЕФА.
"В июне нам предстоит сыграть в гостях против Болгарии и Северной Македонии. Именно по этой причине в ФФГ решили и товарищеские матчи провести на выезде, чтобы максимально приблизить условия, в которых нам предстоит сыграть в июне", – сказал Иашвили.
В Лиге наций УЕФА сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С" вместе с командами Болгарии, Северной Македонии и Гибралтара.
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