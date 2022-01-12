https://sputnik-georgia.ru/20220112/sensatsiya-astronomy-otkryli-ekzoplanetu-v-forme-myacha-dlya-regbi---foto-263561330.html

Сенсация: астрономы открыли экзопланету в форме мяча для регби - ФОТО

Сенсация: астрономы открыли экзопланету в форме мяча для регби - ФОТО

Планета расположена в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T16:37+0400

2022-01-12T16:37+0400

2022-01-12T16:52+0400

новости

в мире

космос

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263160491_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_e3118c23fecd7ac9837325cf8ddafcda.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Астрономы обнаружили первую планету, форма которой из-за сильных приливных сил очень напоминает мяч для регби, нежели привычную для планет сферу. Результаты сенсационного исследования публикует журнал Astronomy & Astrophysics.Ученые нашли ее с помощью космического телескопа "Хеопс" - он предназначен для поиска и изучения экзопланет. Это была совместная миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и двух университетов Швейцарии — Бернского и Женевского, а также Национального центра научных исследований (NCCR) PlanetS.Имя новой планеты WASP-103b. А расположена она в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас. По расчетам астрономов, она почти в два раза больше Юпитера, в полтора раза массивнее его и находится примерно в пятьдесят раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. А сама звезда WASP-103 в 1,7 раза больше Солнца и на 200 градусов горячее.Специалисты рассказывают, что полученные результаты позволили сделать некоторые выводы не только о форме планеты, но и о ее внутреннем строении. В частности, по оценкам авторов, внутреннее строение планеты похоже на строение Юпитера, крупнейшего газового гиганта Солнечной системы, хотя она и в два раза больше. Сейчас авторы уникальной находки заявляют, что данные, которые будут получены недавно запущенным космическим телескопом "Джеймс Уэбб" позволят им точнее определить параметры приливной деформации и лучше понять внутреннюю структуру планеты WASP-103b.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, космос, наука