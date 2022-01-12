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Сенсация: астрономы открыли экзопланету в форме мяча для регби - ФОТО
Сенсация: астрономы открыли экзопланету в форме мяча для регби - ФОТО
Планета расположена в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T16:37+0400
2022-01-12T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Астрономы обнаружили первую планету, форма которой из-за сильных приливных сил очень напоминает мяч для регби, нежели привычную для планет сферу. Результаты сенсационного исследования публикует журнал Astronomy &amp; Astrophysics.Ученые нашли ее с помощью космического телескопа "Хеопс" - он предназначен для поиска и изучения экзопланет. Это была совместная миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и двух университетов Швейцарии — Бернского и Женевского, а также Национального центра научных исследований (NCCR) PlanetS.Имя новой планеты WASP-103b. А расположена она в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас. По расчетам астрономов, она почти в два раза больше Юпитера, в полтора раза массивнее его и находится примерно в пятьдесят раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. А сама звезда WASP-103 в 1,7 раза больше Солнца и на 200 градусов горячее.Специалисты рассказывают, что полученные результаты позволили сделать некоторые выводы не только о форме планеты, но и о ее внутреннем строении. В частности, по оценкам авторов, внутреннее строение планеты похоже на строение Юпитера, крупнейшего газового гиганта Солнечной системы, хотя она и в два раза больше. Сейчас авторы уникальной находки заявляют, что данные, которые будут получены недавно запущенным космическим телескопом "Джеймс Уэбб" позволят им точнее определить параметры приливной деформации и лучше понять внутреннюю структуру планеты WASP-103b.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сенсация: астрономы открыли экзопланету в форме мяча для регби - ФОТО

16:37 12.01.2022 (обновлено: 16:52 12.01.2022)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Планета расположена в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Астрономы обнаружили первую планету, форма которой из-за сильных приливных сил очень напоминает мяч для регби, нежели привычную для планет сферу. Результаты сенсационного исследования публикует журнал Astronomy & Astrophysics.
Ученые нашли ее с помощью космического телескопа "Хеопс" - он предназначен для поиска и изучения экзопланет. Это была совместная миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и двух университетов Швейцарии — Бернского и Женевского, а также Национального центра научных исследований (NCCR) PlanetS.
Имя новой планеты WASP-103b. А расположена она в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас.
По расчетам астрономов, она почти в два раза больше Юпитера, в полтора раза массивнее его и находится примерно в пятьдесят раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. А сама звезда WASP-103 в 1,7 раза больше Солнца и на 200 градусов горячее.
"Из-за большой близости к своей звезде мы подозревали, что на планете очень сильные приливы, но до сих пор не могли это проверить", — приводятся в пресс-релизе Бернского университета слова одного из авторов исследования, профессора астрофизики Янна Алиберта (Yann Alibert).
Специалисты рассказывают, что полученные результаты позволили сделать некоторые выводы не только о форме планеты, но и о ее внутреннем строении. В частности, по оценкам авторов, внутреннее строение планеты похоже на строение Юпитера, крупнейшего газового гиганта Солнечной системы, хотя она и в два раза больше.
Сейчас авторы уникальной находки заявляют, что данные, которые будут получены недавно запущенным космическим телескопом "Джеймс Уэбб" позволят им точнее определить параметры приливной деформации и лучше понять внутреннюю структуру планеты WASP-103b.
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