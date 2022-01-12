https://sputnik-georgia.ru/20220112/sgorevshie-mashiny-u-rezidentsii-prezidenta-kazakhstana-v-alma-ate---video-263568812.html

Сгоревшие машины у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате - видео

Сгоревшие машины у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате - видео

Журналисты сняли свежие кадры резиденции президента Казахстана в Алма-Аты и ее окрестностей. На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков... 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T20:35+0400

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видео

казахстан

мультимедиа

пожар

беспорядки

ситуация в казахстане

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Здание резиденции президента Казахстана в Алма-Ате в настоящее время не функционирует по своему прямому назначению. Теперь это памятник архитектуры, истории и культуры страны. Но территория, которая к нему прилегает, стала традиционным местом митингов оппозиции и противников власти. Во время протестов и беспорядков, которые начались в Казахстане 2 января и длились почти все новогодние праздники, резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.

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видео, казахстан, мультимедиа, пожар, беспорядки, ситуация в казахстане, видео