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Сгоревшие машины у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате - видео
Сгоревшие машины у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате - видео
Журналисты сняли свежие кадры резиденции президента Казахстана в Алма-Аты и ее окрестностей. На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков... 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T20:35+0400
2022-01-12T20:35+0400
2022-01-12T20:35+0400
видео
казахстан
мультимедиа
пожар
беспорядки
ситуация в казахстане
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Здание резиденции президента Казахстана в Алма-Ате в настоящее время не функционирует по своему прямому назначению. Теперь это памятник архитектуры, истории и культуры страны. Но территория, которая к нему прилегает, стала традиционным местом митингов оппозиции и противников власти. Во время протестов и беспорядков, которые начались в Казахстане 2 января и длились почти все новогодние праздники, резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, пожар, беспорядки, ситуация в казахстане, видео
Сгоревшие машины у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате - видео
Журналисты сняли свежие кадры резиденции президента Казахстана в Алма-Аты и ее окрестностей. На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков: это и выбитые окна, и сожженные автомобили, и залитые краской газоны.
Здание резиденции президента Казахстана в Алма-Ате в настоящее время не функционирует по своему прямому назначению. Теперь это памятник архитектуры, истории и культуры страны. Но территория, которая к нему прилегает, стала традиционным местом митингов оппозиции и противников власти.
Во время протестов и беспорядков, которые начались в Казахстане 2 января и длились почти все новогодние праздники, резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.