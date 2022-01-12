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Снег и ветер – в Грузии резко похолодает
Снег и ветер – в Грузии резко похолодает
В высокогорье ожидается снег, туман и метель, а в море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое падение температуры воздуха в ближайшие дни в Грузии, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.С 13 до 17 января в cтране ожидается резкое ухудшение погоды. Местами синоптики прогнозируют осадки, больше в качестве снега. В некоторых местах ожидается сильный ветер и резкое снижение температуры.В горах и высокогорье ожидается снег, туман и метель. На море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм.Синоптики также предупреждают об опасности гололеда на автомобильных дорогах и схода лавин.На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин, отмечают метеорологи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Снег и ветер – в Грузии резко похолодает
15:19 12.01.2022 (обновлено: 15:27 12.01.2022)
В высокогорье ожидается снег, туман и метель, а в море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое падение температуры воздуха в ближайшие дни в Грузии, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.
С 13 до 17 января в cтране ожидается резкое ухудшение погоды. Местами синоптики прогнозируют осадки, больше в качестве снега. В некоторых местах ожидается сильный ветер и резкое снижение температуры.
В горах и высокогорье ожидается снег, туман и метель. На море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм.
Синоптики также предупреждают об опасности гололеда на автомобильных дорогах и схода лавин.
На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин, отмечают
метеорологи.
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