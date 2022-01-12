Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220112/sneg-i-veter--v-gruzii-rezko-pokholodaet-263557907.html
Снег и ветер – в Грузии резко похолодает
Снег и ветер – в Грузии резко похолодает
В высокогорье ожидается снег, туман и метель, а в море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T15:19+0400
2022-01-12T15:27+0400
новости
грузия
тбилиси
прогноз погоды
facebook
национальное агентство окружающей среды
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/250996028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7b663d5026660b021a626ddf779ae69d.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое падение температуры воздуха в ближайшие дни в Грузии, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.С 13 до 17 января в cтране ожидается резкое ухудшение погоды. Местами синоптики прогнозируют осадки, больше в качестве снега. В некоторых местах ожидается сильный ветер и резкое снижение температуры.В горах и высокогорье ожидается снег, туман и метель. На море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм.Синоптики также предупреждают об опасности гололеда на автомобильных дорогах и схода лавин.На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин, отмечают метеорологи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/250996028_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_a91baba99fab7d074545407ac22b90d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тбилиси, прогноз погоды, facebook, национальное агентство окружающей среды, погода

Снег и ветер – в Грузии резко похолодает

15:19 12.01.2022 (обновлено: 15:27 12.01.2022)
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyПогода в Тбилиси - машины едут по набережной в снег
Погода в Тбилиси - машины едут по набережной в снег - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
Подписаться на
В высокогорье ожидается снег, туман и метель, а в море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое падение температуры воздуха в ближайшие дни в Грузии, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.
С 13 до 17 января в cтране ожидается резкое ухудшение погоды. Местами синоптики прогнозируют осадки, больше в качестве снега. В некоторых местах ожидается сильный ветер и резкое снижение температуры.
© photo: Sputnik / StringerСильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район
Сильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
Сильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район
© photo: Sputnik / Stringer
В горах и высокогорье ожидается снег, туман и метель. На море синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм.
Синоптики также предупреждают об опасности гололеда на автомобильных дорогах и схода лавин.
На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин, отмечают метеорологи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:37Сенсация: астрономы открыли экзопланету в форме мяча для регби - ФОТО
16:21Встречи не будет? Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера увидеться с Путиным
16:06Почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов?
15:50Приезд Канье Уэста в РФ: в Кремле прокомментировали планы американского рэпера
15:35Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов
15:19Снег и ветер – в Грузии резко похолодает
15:01Пять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса
14:32Театр Грибоедова из-за коронавируса перенес спектакли на февраль
14:14В Moma Tbilisi открывается выставка работ "категоричных" художниц Грузии
13:42Дни искусства пройдут на площади Орбелиани в Тбилиси
13:14Полки магазинов в США пустеют из-за распространения "омикрона"
13:00Канье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным
12:58Недовольны, хоть и на свободе - основатели ТВС Bank обжалуют приговор
12:56Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - видео
12:46Почему штамм коронавируса "омикрон" может ударить по Грузии сильнее? Опасения врачей
12:16COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 12 января
12:01Что сулит наступивший год Грузии: долгожданное согласие или взаимные "черные списки"
11:38Отец убитого подростка Давида Саралидзе просит освободить убийц
11:23Демна Гвасалия и Канье Уэст работают над коллекцией для Gap
11:21Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank