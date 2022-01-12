https://sputnik-georgia.ru/20220112/stala-izvestna-predvaritelnaya-prichina-smerti-mikhaila-zelenskogo-263546355.html

Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского

Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского

Телеведущему стало плохо во время отдыха в Доминиканской Республике

2022-01-12T10:07+0400

2022-01-12T10:07+0400

2022-01-12T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Российский телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, скончался от инсульта на 47-м году жизни, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".Весть о трагедии ранее подтвердил в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, а также в посольстве РФ в Доминикане.Журналист Михаил Зеленский вел на телеканале "Россия-Культура" программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Он автор автор документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладатель премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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