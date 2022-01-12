https://sputnik-georgia.ru/20220112/stala-izvestna-predvaritelnaya-prichina-smerti-mikhaila-zelenskogo-263546355.html
Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Телеведущему стало плохо во время отдыха в Доминиканской Республике
2022-01-12T10:07+0400
2022-01-12T10:07+0400
2022-01-12T10:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263546063_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_0a515c1911e69d5380822b8e57544e4f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Российский телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, скончался от инсульта на 47-м году жизни, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".Весть о трагедии ранее подтвердил в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, а также в посольстве РФ в Доминикане.Журналист Михаил Зеленский вел на телеканале "Россия-Культура" программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Он автор автор документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладатель премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263546063_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_d5210ab03877023731080b57f224cb32.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российский шоу-бизнес
Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского
10:07 12.01.2022 (обновлено: 10:21 12.01.2022)
Телеведущему стало плохо во время отдыха в Доминиканской Республике – Зеленскому шел 47-й год
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik.
Российский телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, скончался от инсульта на 47-м году жизни, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM
".
"Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным – инсульт", – сообщается в материале.
Весть о трагедии ранее подтвердил в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, а также в посольстве РФ в Доминикане.
Журналист Михаил Зеленский вел на телеканале "Россия-Культура" программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".
Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Он автор автор документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладатель премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.