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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220112/stala-izvestna-predvaritelnaya-prichina-smerti-mikhaila-zelenskogo-263546355.html
Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Телеведущему стало плохо во время отдыха в Доминиканской Республике
2022-01-12T10:07+0400
2022-01-12T10:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Российский телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, скончался от инсульта на 47-м году жизни, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".Весть о трагедии ранее подтвердил в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, а также в посольстве РФ в Доминикане.Журналист Михаил Зеленский вел на телеканале "Россия-Культура" программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Он автор автор документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладатель премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес

Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского

10:07 12.01.2022 (обновлено: 10:21 12.01.2022)
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Михаил Зеленский
Телеведущий Михаил Зеленский - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Телеведущему стало плохо во время отдыха в Доминиканской Республике – Зеленскому шел 47-й год
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Российский телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, скончался от инсульта на 47-м году жизни, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".

"Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным – инсульт", – сообщается в материале.

Весть о трагедии ранее подтвердил в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, а также в посольстве РФ в Доминикане.
Журналист Михаил Зеленский вел на телеканале "Россия-Культура" программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".
Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Он автор автор документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладатель премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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