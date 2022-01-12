https://sputnik-georgia.ru/20220112/teatr-griboedova-iz-za-koronavirusa-perenes-spektakli-na-fevral-263556322.html

Театр Грибоедова из-за коронавируса перенес спектакли на февраль

Театр Грибоедова из-за коронавируса перенес спектакли на февраль

Администрация театра приносит извинение за созданный дискомфорт и желает всем зрителям здоровья 12.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране перенес запланированные на январь спектакли на февраль."Билеты действительны. В случае, если вас не устраивает новая дата, вы можете сдать ранее приобретенные билеты. Администрация приносит извинения за неудобства и от всего сердца желает вам крепкого здоровья", – говорится в сообщении театра.Речь идет о спектаклях, которые были запланированы на 14-23 января. Это постановки "Аллея любви", "А.Л.Ж.И.Р", "Морозко" и "Иван Васильевич".В частности, билеты на спектакль "Аллеи любви" на 14 января действительны 28 января. Спектакль "А.Л.Ж.И.Р." перенесен с 15 января на 12 февраля, сказка "Морозко" - с 16 января на 13 февраля, а спектакль "Иван Васильевич" - с 22 января на 25 февраля.За детальной информацией обращайтесь по номеру телефона: 032 2931106. Касса театра работает ежедневно с 11:00 до 19:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, русский драмтеатр им. грибоедова, театр грибоедова, коронавирус covid-19