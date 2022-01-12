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"Увековечим имя легенды": в Тбилиси появится улица имени Виктора Санеева
"Увековечим имя легенды": в Тбилиси появится улица имени Виктора Санеева
Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер на 77-м году жизни 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T21:12+0400
2022-01-12T21:12+0400
2022-01-12T21:12+0400
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грузия
георгий ткемаладзе
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Одна из улиц в Тбилиси будет названа в честь легендарного спортсмена Виктора Санеева, об этом заявил председатель столичного сакребуло Георгий Ткемаладзе.Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни. Его похоронят завтра в Сиднее.Заявление об этом Ткемаладзе сделал в Национальном олимпийском комитете Грузии, где открыта книга соболезнований. Каждый желающий может оставить в книге запись и выразить соболезнование семье и близким спортсмена.Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, георгий ткемаладзе
"Увековечим имя легенды": в Тбилиси появится улица имени Виктора Санеева
Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер на 77-м году жизни
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik.
Одна из улиц в Тбилиси будет названа в честь легендарного спортсмена Виктора Санеева, об этом заявил
председатель столичного сакребуло Георгий Ткемаладзе.
Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни. Его похоронят завтра в Сиднее.
"Заслуга Виктора Санеева перед нашей страной огромная. Он не раз прославил Грузию на международной арене. Именно поэтому мы хотим увековечить его имя и присвоить одной из улиц в столице имя Виктора Санеева", - заявил Ткемаладзе.
Заявление об этом Ткемаладзе сделал в Национальном олимпийском комитете Грузии, где открыта книга соболезнований. Каждый желающий может оставить в книге запись и выразить соболезнование семье и близким спортсмена.
Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.
Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).
По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.