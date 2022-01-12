https://sputnik-georgia.ru/20220112/v-minkultury-skorbyat-v-svyazi-s-konchinoy-skulptora-meraba-merabishvili-263546573.html
В Минкультуры скорбят в связи с кончиной скульптора Мераба Мерабишвили
В Минкультуры скорбят в связи с кончиной скульптора Мераба Мерабишвили
Мераб Мерабишвили был автором множества известных памятников и скульптур в Грузии и за рубежом 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной известного скульптора и художника Мераба Мерабишвили, сообщается на странице ведомства в Facebook."Министерство культуры, спорта и молодежи выражает соболезнование семье погибшего, его коллегам и всей Грузии", – говорится в заявлении минкультуры.Народный художник Грузии Мераб Мерабишвили был членом Союза художников Грузии, Национальной академии наук Грузии и Художественной академии России.Помимо творческой деятельности, он вел активную педагогическую деятельность. В разное время был педагогом и главным советником тбилисской художественной академии.Известными работами Мерабишвили являются памятник А. Грибоедову в Тбилиси, верховой памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, верховой памятник Эрекле II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште, памятник поэту И. Мосашвили в Тбилиси и другие. Он также является автором скульптур "Печаль" и "Прометеус". Мерабишвили является автором многих портретов известных общественных деятелей.В 2002 году Мерабу Мерабишвили присвоили звание почетного гражданина Тбилиси. Он также стал обладателем золотого ордена Димитрова и золотой медали художественной академии России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Минкультуры скорбят в связи с кончиной скульптора Мераба Мерабишвили
10:22 12.01.2022 (обновлено: 10:23 12.01.2022)
Мераб Мерабишвили был автором множества известных памятников и скульптур в Грузии и за рубежом
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной известного скульптора и художника Мераба Мерабишвили, сообщается на странице ведомства в Facebook.
"Министерство культуры, спорта и молодежи выражает соболезнование семье погибшего, его коллегам и всей Грузии", – говорится в заявлении
минкультуры.
Народный художник Грузии Мераб Мерабишвили был членом Союза художников Грузии, Национальной академии наук Грузии и Художественной академии России.
Помимо творческой деятельности, он вел активную педагогическую деятельность. В разное время был педагогом и главным советником тбилисской художественной академии.
Известными работами Мерабишвили являются памятник А. Грибоедову в Тбилиси, верховой памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, верховой памятник Эрекле II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште, памятник поэту И. Мосашвили в Тбилиси и другие. Он также является автором скульптур "Печаль" и "Прометеус". Мерабишвили является автором многих портретов известных общественных деятелей.
В 2002 году Мерабу Мерабишвили присвоили звание почетного гражданина Тбилиси. Он также стал обладателем золотого ордена Димитрова и золотой медали художественной академии России.
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