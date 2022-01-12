https://sputnik-georgia.ru/20220112/v-moma-tbilisi-otkryvaetsya-vystavka-rabot-kategorichnykh-khudozhnits-gruzii-263555172.html

В Moma Tbilisi открывается выставка работ "категоричных" художниц Грузии

В Moma Tbilisi открывается выставка работ "категоричных" художниц Грузии

Художница попытались увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T14:14+0400

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музей современного искусства зураба церетели

ута бекая

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Выставка четырех грузинских художниц открывается в Музее современного искусства Зураба Церетели (Moma Tbilisi) в среду, 12 января, сообщается в музее. Проект предусматривает презентацию эксклюзивной серографической коллекции, созданной за шесть лет. На выставке сделан акцент на творчестве четырех грузинских художниц, которые представят четыре независимых видеоинсталляции. Экспозиция продлится в Moma Tbilisi до 22 января включительно."Все четыре артиста, используя одну среду, представят свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой", – говорится в сообщении организаторов.В проекте принимают участие Элене Раквиашвили ("Воды придут и уйдут, а пески останутся…"), Мари Атанели ("Меньше думай, больше чувствуй"), Хосилита ("Он знает") и Кристине Тусиашвили ("Субординация с самим собой"). У посетителей появится возможность увидеться с художницами, которые расскажут о своих работах. Кроме того, в музее также будет возможность увидеть мультимедиа работу Уты Бекая "Между линиями" и инсталляцию Анны Телия "Энергетический портал".Проект проходит при поддержке мэрии Тбилиси и Музея современного искусства Зураба Церетели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, ута бекая