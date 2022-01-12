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Вакцинация против коронавируса в Грузии будет ежегодной? Мнение эксперта
Вакцинация против коронавируса в Грузии будет ежегодной? Мнение эксперта
Прививки против коронавируса и против гриппа в недалеком будущем можно будет сделать одновременно, и это станет регулярным процессом. Так считает руководитель... 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T21:28+0400
2022-01-12T21:49+0400
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Вакцинация против коронавируса может стать ежегодной. Об этом глава национальной группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, говоря о пандемии, вакцинации, распространении штамма "омикрон" и о том, как эпидемия коронавируса поменяла жизнь в Грузии."Есть сценарий, что с 2022 года вакцинация против коронавируса будет предлагаться, как вакцинация против гриппа, - раз в год. То есть, в октябре – самый хороший период. Мы думаем, что коронавирус станет сезонным и самый пик заболеваемости будет зимой и в начале весны", - сказал Чхаидзе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Так что в октябре мы одновременно будем прививать группу риска и от гриппа, и от коронавируса. Будет общая вакцина, которая будет содержать антитела и против вируса гриппа, и против коронавируса. И скорее всего, вакцинации одной дозой будет достаточно. Это не просто моя теория, скорее всего в конце 2022 года такие вакцины уже появятся. Сделаешь один укол - и будешь свободен целый год!" - сказал Чхаидзе.
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видео, мультимедиа, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ковид-паспорт, видео, пресс-центр

Вакцинация против коронавируса в Грузии будет ежегодной? Мнение эксперта

21:28 12.01.2022 (обновлено: 21:49 12.01.2022)
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Прививки против коронавируса и против гриппа в недалеком будущем можно будет сделать одновременно, и это станет регулярным процессом. Так считает руководитель национальной группы советников по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе
Вакцинация против коронавируса может стать ежегодной. Об этом глава национальной группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, говоря о пандемии, вакцинации, распространении штамма "омикрон" и о том, как эпидемия коронавируса поменяла жизнь в Грузии.
"Есть сценарий, что с 2022 года вакцинация против коронавируса будет предлагаться, как вакцинация против гриппа, - раз в год. То есть, в октябре – самый хороший период. Мы думаем, что коронавирус станет сезонным и самый пик заболеваемости будет зимой и в начале весны", - сказал Чхаидзе.
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"Так что в октябре мы одновременно будем прививать группу риска и от гриппа, и от коронавируса. Будет общая вакцина, которая будет содержать антитела и против вируса гриппа, и против коронавируса. И скорее всего, вакцинации одной дозой будет достаточно. Это не просто моя теория, скорее всего в конце 2022 года такие вакцины уже появятся. Сделаешь один укол - и будешь свободен целый год!" - сказал Чхаидзе.
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