https://sputnik-georgia.ru/20220112/vaktsinatsiya-protiv-koronavirusa-v-gruzii-budet-ezhegodnoy-mnenie-eksperta-263569721.html

Вакцинация против коронавируса в Грузии будет ежегодной? Мнение эксперта

Вакцинация против коронавируса в Грузии будет ежегодной? Мнение эксперта

Прививки против коронавируса и против гриппа в недалеком будущем можно будет сделать одновременно, и это станет регулярным процессом. Так считает руководитель... 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T21:28+0400

2022-01-12T21:28+0400

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Вакцинация против коронавируса может стать ежегодной. Об этом глава национальной группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, говоря о пандемии, вакцинации, распространении штамма "омикрон" и о том, как эпидемия коронавируса поменяла жизнь в Грузии."Есть сценарий, что с 2022 года вакцинация против коронавируса будет предлагаться, как вакцинация против гриппа, - раз в год. То есть, в октябре – самый хороший период. Мы думаем, что коронавирус станет сезонным и самый пик заболеваемости будет зимой и в начале весны", - сказал Чхаидзе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Так что в октябре мы одновременно будем прививать группу риска и от гриппа, и от коронавируса. Будет общая вакцина, которая будет содержать антитела и против вируса гриппа, и против коронавируса. И скорее всего, вакцинации одной дозой будет достаточно. Это не просто моя теория, скорее всего в конце 2022 года такие вакцины уже появятся. Сделаешь один укол - и будешь свободен целый год!" - сказал Чхаидзе.

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видео, мультимедиа, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ковид-паспорт, видео, пресс-центр