https://sputnik-georgia.ru/20220112/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-poterpeli-sedmoe-porazhenie-podryad-v-lige-chempionov-263558435.html
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов
Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа" 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T15:35+0400
2022-01-12T15:35+0400
2022-01-12T15:35+0400
спорт
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23954/84/239548475_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_00114b5006010480d96e63698d0087e6.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли у себя дома 7:14 венгерскому "Ференцварошу" в рамках Лиги чемпионов.Венгры уверенно провели весь матч, не позволив динамовцам выиграть ни одной четверти (0:3, 1:2, 3:4, 3:5).В составе победителей сразу два игрока отметились хет-триком. Это Неманья Юбович и Сжиларл Яншик. Что касается "Динамо", то самым результативным игроком стал Душан Вашич, забросивший четыре мяча в ворота соперника.Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа".В следующем матче Лиги чемпионов "Динамо" также сыграет с "Ференцварошем", но на сей раз встреча состоится в Будапеште.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23954/84/239548475_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f39d01da2f8fba477937d90ef776e7ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов
Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа"
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли у себя дома 7:14 венгерскому "Ференцварошу" в рамках Лиги чемпионов.
Венгры уверенно провели весь матч, не позволив динамовцам выиграть ни одной четверти (0:3, 1:2, 3:4, 3:5).
В составе победителей сразу два игрока отметились хет-триком. Это Неманья Юбович и Сжиларл Яншик. Что касается "Динамо", то самым результативным игроком стал Душан Вашич, забросивший четыре мяча в ворота соперника.
Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа".
В следующем матче Лиги чемпионов "Динамо" также сыграет с "Ференцварошем", но на сей раз встреча состоится в Будапеште.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.