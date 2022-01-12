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Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов
Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа" 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T15:35+0400
2022-01-12T15:35+0400
спорт
новости
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли у себя дома 7:14 венгерскому "Ференцварошу" в рамках Лиги чемпионов.Венгры уверенно провели весь матч, не позволив динамовцам выиграть ни одной четверти (0:3, 1:2, 3:4, 3:5).В составе победителей сразу два игрока отметились хет-триком. Это Неманья Юбович и Сжиларл Яншик. Что касается "Динамо", то самым результативным игроком стал Душан Вашич, забросивший четыре мяча в ворота соперника.Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа".В следующем матче Лиги чемпионов "Динамо" также сыграет с "Ференцварошем", но на сей раз встреча состоится в Будапеште.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов

15:35 12.01.2022
CC BY 2.0 / Tsutomu Takasu / All Japan Water Polo ChampionshipsСоревнования по водному поло
Соревнования по водному поло - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
CC BY 2.0 / Tsutomu Takasu / All Japan Water Polo Championships
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Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа"
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли у себя дома 7:14 венгерскому "Ференцварошу" в рамках Лиги чемпионов.
Венгры уверенно провели весь матч, не позволив динамовцам выиграть ни одной четверти (0:3, 1:2, 3:4, 3:5).
В составе победителей сразу два игрока отметились хет-триком. Это Неманья Юбович и Сжиларл Яншик. Что касается "Динамо", то самым результативным игроком стал Душан Вашич, забросивший четыре мяча в ворота соперника.
Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа".
В следующем матче Лиги чемпионов "Динамо" также сыграет с "Ференцварошем", но на сей раз встреча состоится в Будапеште.
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