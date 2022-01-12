https://sputnik-georgia.ru/20220112/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-poterpeli-sedmoe-porazhenie-podryad-v-lige-chempionov-263558435.html

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси потерпели седьмое поражение подряд в Лиге чемпионов

Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа" 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T15:35+0400

2022-01-12T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли у себя дома 7:14 венгерскому "Ференцварошу" в рамках Лиги чемпионов.Венгры уверенно провели весь матч, не позволив динамовцам выиграть ни одной четверти (0:3, 1:2, 3:4, 3:5).В составе победителей сразу два игрока отметились хет-триком. Это Неманья Юбович и Сжиларл Яншик. Что касается "Динамо", то самым результативным игроком стал Душан Вашич, забросивший четыре мяча в ворота соперника.Проиграв все семь матчей на турнире, "Динамо" занимает последнее место в группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа".В следующем матче Лиги чемпионов "Динамо" также сыграет с "Ференцварошем", но на сей раз встреча состоится в Будапеште.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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