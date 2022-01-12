https://sputnik-georgia.ru/20220112/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-chastichno-zakryta-263569988.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России частично закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России частично закрыта

Запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T22:06+0400

2022-01-12T22:06+0400

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грузия

ситуация на военно-грузинской дороге

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национальное агентство окружающей среды

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за снега и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида транспорта движение свободно.По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ситуация на военно-грузинской дороге, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, грузинские дороги, машины и их водители, погода