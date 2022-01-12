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Врач назвала необходимое время на солнце для выработки витамина D

Врач назвала необходимое время на солнце для выработки витамина D

Почему получить нужную дозу "солнечного витамина" зимой практически невозможно, объяснила эксперт

2022-01-12T05:30+0400

2022-01-12T05:30+0400

2022-01-12T05:30+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Дефицит витамина D может вызвать серьезный сбой в организме человека – он не накапливается и расходуется довольно быстро, поэтому его постоянно нужно принимать в виде солнечных ванн, продуктов питания или же лекарственных добавок.Врач-эндокринолог Тамара Зерекидзе рассказала в беседе Sputnik Грузия о том, что зимой получить нужную дозу "солнечного витамина" практически невозможно, поскольку для этого в данное время года понадобится 48 часов.Оказывается, на загорелой коже витамин D вырабатывается в меньшей степени. Также витамин D не может быть выработан в нужном количестве при заболеваниях печени, почек и ожирении. В таких случаях врачи добавляют пищевые добавки, содержащие витамин D.Кроме того врач отметила, что находиться под открытым солнцем не рекомендуется в определенное время – после 12 часов дня, поскольку помимо пользы солнечные лучи могут нанести и вред организму.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, в мире, солнце, витамины, загар