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Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды

Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды

Ковид или просто простуда – зачастую по симптомам сложно определить, имеем мы дело с обычным ОРВИ или это все-таки коронавирус 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T05:05+0400

2022-01-12T05:05+0400

2022-01-12T05:05+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. У коронавируса, вирусов гриппа и сезонных ОРВИ схожая клиническая картина – все возбудители вызывают респираторный синдром с широким спектром симптоматики от легкого течения до тяжелого.В чем главное отличие возбудителя первой пандемии XXI века от обычного гриппа или ОРВИ, Sputnik Грузия выяснил у врача-терапевта Майи Ратиани."Отличить COVID-19 от обычного сезонного гриппа или ОРВИ без проведения тестирования и соответствующих исследований практически невозможно", – считает доктор.По словам Ратиани, боль в горле, затрудненное дыхание носом, кашель, боль в суставах, повышенная температура – это те симптомы, которые характерны для острых респираторных заболеваний, все они также могут проявить себя при коронавирусе.Для коронавируса, как и для ОРВИ, характерны высыпания на коже и ощущение общей слабости, головокружение. Что касается нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (диареи), то в случае с коронавирусом, она чаще наблюдается у детей.Так как симптомы ОРВИ и коронавируса на ранних этапах очень схожи, в период пандемии доктор советует при появлении первых признаков сразу обращаться к врачу и провести тестирование."Точная диагностика сегодня возможна только благодаря тестированию", – подчеркнула Ратиани.С начала пандемии по всему миру выявлено более 308 миллионов случаев инфицирования новым типом коронавируса. В Грузии за два года зарегистрировано 962 тысячи случаев. Жертвами последствий коронавируса стали более 14 тысяч пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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