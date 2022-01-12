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Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды
Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды
Ковид или просто простуда – зачастую по симптомам сложно определить, имеем мы дело с обычным ОРВИ или это все-таки коронавирус 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T05:05+0400
2022-01-12T05:05+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. У коронавируса, вирусов гриппа и сезонных ОРВИ схожая клиническая картина – все возбудители вызывают респираторный синдром с широким спектром симптоматики от легкого течения до тяжелого.В чем главное отличие возбудителя первой пандемии XXI века от обычного гриппа или ОРВИ, Sputnik Грузия выяснил у врача-терапевта Майи Ратиани."Отличить COVID-19 от обычного сезонного гриппа или ОРВИ без проведения тестирования и соответствующих исследований практически невозможно", – считает доктор.По словам Ратиани, боль в горле, затрудненное дыхание носом, кашель, боль в суставах, повышенная температура – это те симптомы, которые характерны для острых респираторных заболеваний, все они также могут проявить себя при коронавирусе.Для коронавируса, как и для ОРВИ, характерны высыпания на коже и ощущение общей слабости, головокружение. Что касается нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (диареи), то в случае с коронавирусом, она чаще наблюдается у детей.Так как симптомы ОРВИ и коронавируса на ранних этапах очень схожи, в период пандемии доктор советует при появлении первых признаков сразу обращаться к врачу и провести тестирование."Точная диагностика сегодня возможна только благодаря тестированию", – подчеркнула Ратиани.С начала пандемии по всему миру выявлено более 308 миллионов случаев инфицирования новым типом коронавируса. В Грузии за два года зарегистрировано 962 тысячи случаев. Жертвами последствий коронавируса стали более 14 тысяч пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, грипп, коронавирус covid-19

Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды

05:05 12.01.2022
© Pixabay / MojpeПростуда
Простуда - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© Pixabay / Mojpe
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Колумнист Sputnik Грузия Анна Гигаури - Sputnik Грузия
Анна Гигаури
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Ковид или просто простуда – зачастую по симптомам сложно определить, имеем мы дело с обычным ОРВИ или это все-таки коронавирус
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. У коронавируса, вирусов гриппа и сезонных ОРВИ схожая клиническая картина – все возбудители вызывают респираторный синдром с широким спектром симптоматики от легкого течения до тяжелого.
В чем главное отличие возбудителя первой пандемии XXI века от обычного гриппа или ОРВИ, Sputnik Грузия выяснил у врача-терапевта Майи Ратиани.
"Отличить COVID-19 от обычного сезонного гриппа или ОРВИ без проведения тестирования и соответствующих исследований практически невозможно", – считает доктор.
По словам Ратиани, боль в горле, затрудненное дыхание носом, кашель, боль в суставах, повышенная температура – это те симптомы, которые характерны для острых респираторных заболеваний, все они также могут проявить себя при коронавирусе.

"Заметьте, что коронавирус может протекать абсолютно бессимптомно. Многие пациенты, например, считают, что аносмия (потеря вкуса) и агвезия (потеря запаха) характерны только для ковида, хотя они нередко сопровождают и острые респираторные заболевания", – сказала Ратиани.

Для коронавируса, как и для ОРВИ, характерны высыпания на коже и ощущение общей слабости, головокружение. Что касается нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (диареи), то в случае с коронавирусом, она чаще наблюдается у детей.
Так как симптомы ОРВИ и коронавируса на ранних этапах очень схожи, в период пандемии доктор советует при появлении первых признаков сразу обращаться к врачу и провести тестирование.
"Точная диагностика сегодня возможна только благодаря тестированию", – подчеркнула Ратиани.
С начала пандемии по всему миру выявлено более 308 миллионов случаев инфицирования новым типом коронавируса. В Грузии за два года зарегистрировано 962 тысячи случаев. Жертвами последствий коронавируса стали более 14 тысяч пациентов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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