https://sputnik-georgia.ru/20220112/za-chto-ubili-25-letnego-gruzina-v-marsele-detali-i-versii-263547934.html

За что убили 25-летнего грузина в Марселе? Детали и версии

За что убили 25-летнего грузина в Марселе? Детали и версии

На данный момент известно, что предполагаемый убийца задержан и содержится под стражей на время следствия 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Официальным мотивом убийства 25-летнего Алекси Гогуа в Марселе послужил конфликт с иностранцами, такую версию со ссылкой на французскую жандармерию высказывают грузинские СМИ.Спустя некоторое время Алекси Гогоуа с супругой подкараулили у метро все те же иностранцы. Один из них нанес Гогуа три удара острым предметов в область сердца. Молодой человек был доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти. Преступление произошло на глазах у жены Алекси Гогуа.Известно, что предполагаемый убийца задержан и содержится под стражей на время следствия.Как рассказал отец убитого Владимир Гогуа журналистам, Алекси отправился во Францию с женой около пяти месяцев назад на заработки. В Тбилиси он окончил Университет Грузии. Деньги за учебу и съемную квартиру, по словам отца, Алекси оплачивал сам. На днях тело 25-летнего Алекси Гогуа должны доставить на родину в Чхороцку. Все расходы по возвращению тела в Грузию покроет государство. К процессу подключен МИД Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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