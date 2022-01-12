https://sputnik-georgia.ru/20220112/zaderzhannogo-za-semeynoe-nasilie-chinovnika-v-gruzii-vypustyat-pod-zalog-263562122.html

Задержанного за семейное насилие чиновника в Грузии выпустят под залог

Задержанного за семейное насилие чиновника в Грузии выпустят под залог

За свободу на время следствия чиновнику придется заплатить 10 тысяч лари 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T17:17+0400

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новости

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гурия

семейное насилие

озургети

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Помощника мэра Озургети (регион Гурия) Арчила Казаишвили, задержанного по обвинению в семейном насилии, на время следствия выпустят из заключения под залог, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе мэрии.Согласно решению судьи, как только Казаишвили выплатит сумму в размере 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), он будет освобожден и сможет дожидаться суда на свободе.Как заявил адвокат обвиняемого Мераб Путкарадзе, его подзащитный не хочет комментировать случившееся публично и запретил делать какое-либо заявления своему правозащитнику.В свою очередь, супруга обвиняемого заявила СМИ, что между ней и мужем был словесный конфликт и никакого физического насилия не было. По ее словам, полицию вызвал случайный прохожий.Арчил Казаишвили был задержан по обвинению в семейном насилии два дня назад. Должность помощника мэра он занимает с 10 декабря 2021 года.В свою очередь, местные СМИ пишут, что Казаишвили систематически осуществлял насилие в семье. В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, гурия, семейное насилие, озургети