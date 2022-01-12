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Задержанного за семейное насилие чиновника в Грузии выпустят под залог
Задержанного за семейное насилие чиновника в Грузии выпустят под залог
За свободу на время следствия чиновнику придется заплатить 10 тысяч лари 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T17:17+0400
2022-01-12T17:17+0400
происшествия
новости
грузия
гурия
семейное насилие
озургети
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Помощника мэра Озургети (регион Гурия) Арчила Казаишвили, задержанного по обвинению в семейном насилии, на время следствия выпустят из заключения под залог, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе мэрии.Согласно решению судьи, как только Казаишвили выплатит сумму в размере 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), он будет освобожден и сможет дожидаться суда на свободе.Как заявил адвокат обвиняемого Мераб Путкарадзе, его подзащитный не хочет комментировать случившееся публично и запретил делать какое-либо заявления своему правозащитнику.В свою очередь, супруга обвиняемого заявила СМИ, что между ней и мужем был словесный конфликт и никакого физического насилия не было. По ее словам, полицию вызвал случайный прохожий.Арчил Казаишвили был задержан по обвинению в семейном насилии два дня назад. Должность помощника мэра он занимает с 10 декабря 2021 года.В свою очередь, местные СМИ пишут, что Казаишвили систематически осуществлял насилие в семье. В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, гурия, семейное насилие, озургети

Задержанного за семейное насилие чиновника в Грузии выпустят под залог

17:17 12.01.2022
© Sputnik / STRINGERДомашнее насилие
Домашнее насилие - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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За свободу на время следствия чиновнику придется заплатить 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Помощника мэра Озургети (регион Гурия) Арчила Казаишвили, задержанного по обвинению в семейном насилии, на время следствия выпустят из заключения под залог, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе мэрии.
Согласно решению судьи, как только Казаишвили выплатит сумму в размере 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), он будет освобожден и сможет дожидаться суда на свободе.
Как заявил адвокат обвиняемого Мераб Путкарадзе, его подзащитный не хочет комментировать случившееся публично и запретил делать какое-либо заявления своему правозащитнику.
В свою очередь, супруга обвиняемого заявила СМИ, что между ней и мужем был словесный конфликт и никакого физического насилия не было. По ее словам, полицию вызвал случайный прохожий.
Арчил Казаишвили был задержан по обвинению в семейном насилии два дня назад. Должность помощника мэра он занимает с 10 декабря 2021 года.
В свою очередь, местные СМИ пишут, что Казаишвили систематически осуществлял насилие в семье. В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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