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Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

Причиной отключения стала авария на газопроводе на Кахетинском шоссе, которая произошла поздно ночью 13.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Около 7 600 абонентов в Тбилиси с 10 утра остались без природного газа, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.Причиной отключения, по информации пресс-службы компании, стала авария на газопроводе на Кахетинском шоссе, которая произошла поздно ночью.Подачу газа начнут возобновлять сегодня с 10:00 часов и завершат к 19:00.Так, без газа остались жители третьего массива Варкетили, улиц Бериашвили, Разикашвили, Мамисашвили, Лорткипанидзе, Андриа Дадиани, Гахокидзе, Шуамта, Кизики, Багдавадзе, Абашвили, Джавахетской, Кахетинского тупика и Земо плато.Кроме того, отключение коснулось офиса "Единого национального движения", хлебозавода "Ипкли", школы №108, детского сада №210, ООО "Тегата Моторс", АО "Грузинская железная дорога", Дворца учащейся молодежи, нескольких банковских филиалов и церкви.При этом, по прогнозам синоптиков, сегодня в Тбилиси будет дождливо, ветрено, +4...5 градусов тепла в дневные часы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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