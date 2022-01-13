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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 326
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 326
За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели за сутки 3 044 человека 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 326. Скончались 48 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 979 235 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 044 человека, а с начала пандемии – 922 411. Скончались 14 359.За сутки сделано 55 474 теста, в том числе 32 029 на антиген и 23 445 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,6%, за последние 14 дней – 8,86%, за последние семь дней – 9,91%.Всего в Грузии сделано 2 588 299 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 9 700 прививок.В карантине в данное время находятся 75 человек, в стационарах – 4 436, в ковид-гостиницах – 2 075.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 326

11:04 13.01.2022 (обновлено: 11:18 13.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках. Женщина говорит по телефону
Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках. Женщина говорит по телефону - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели за сутки 3 044 человека
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 326. Скончались 48 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 979 235 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 044 человека, а с начала пандемии – 922 411. Скончались 14 359.
За сутки сделано 55 474 теста, в том числе 32 029 на антиген и 23 445 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,6%, за последние 14 дней – 8,86%, за последние семь дней – 9,91%.
Всего в Грузии сделано 2 588 299 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 9 700 прививок.
В карантине в данное время находятся 75 человек, в стационарах – 4 436, в ковид-гостиницах – 2 075.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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