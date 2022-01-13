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Что нельзя делать в Обрезание Господне: приметы и суть праздника

Что нельзя делать в Обрезание Господне: приметы и суть праздника

Обрезание Господне православная церковь отмечает 14 января – это великий праздник, хотя и не принадлежит к двунадесятым

2022-01-13T15:51+0400

2022-01-13T15:51+0400

2022-01-13T16:00+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, в чем суть праздника, какие приметы с ним связаны, а также что можно и нельзя делать в Обрезание Господне.Обрезание ГосподнеЕвангелие повествует, что Иисус прошел обряд обрезания на восьмой день после Рождения, как и было положено по ветхозаветному закону. Этот многовековой обряд был установлен для всех еврейских младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками.При совершении обряда Богомладенцу дали имя Иисус – Спаситель, это имя назвал архангел Гавриил Деве Марии в день Благовещения. Чтобы установить Новый Закон и Новую Церковь, Иисус пришел к людям, но чтобы Ему поверили, нужно было исполнить Ветхий Закон.Иисус, зачатый и рожденный без греха, с чистой и Святой плотью, в которой не было места никаким мирским страстям, подчинился не только обряду обрезания, но и другим предписаниям и постановлениям иудейского закона.Спаситель, приняв обрезание, по сути был причислен к грешному человеческому роду, взял все грехи людей на Себя, чтобы избавить их от проклятия и смерти.Принимая плотское обрезание по Закону, Христос тем самым показал людям необходимость духовного обрезания, то есть избавления от греховных страстей – эгоизма, гордыни и так далее.В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству крещения.Что нельзя делать в Обрезание ГосподнеНа Обрезание Господне нельзя делать уборку и стирать. По приметам это может навлечь неприятности на дом. Заниматься в праздник рукоделием плохая примета – нельзя вязать, шить или вышивать, чтобы избежать неприятностей.В Обрезание Господне нельзя отказывать человеку в помощи и прощении – это может привлечь неудачу. Нельзя в праздник ругаться и злиться, оскорблять близких людей, думать о плохом. По приметам все слова и мысли, сказанные в это день, вернутся сторицей.На обрезание Господне нельзя охотиться и резать скотину – по приметам можно накликать беду. Венчаться на Обрезание Господне, а также проводить любые другие светские праздничные мероприятия также нельзя.Нельзя злоупотреблять спиртными напитками и объедаться – церковь излишества не приветствует. Давать в долг в праздник – плохая примета, весь год пройдет в долгах. Выбрасывать мусор на Обрезание Господне нельзя – плохая примета, а также считать мелкие деньги и решать финансовые вопросы.В праздник с утра нужно сходить в церковь, отстоять службу и помолиться. В Обрезание Господне нужно делать добрые дела – помогать нуждающимся и слабым, дарить радость родным и близким.ПриметыПо приметам желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно исполнится. Одеть на Обрезание Господне новую одежду – хорошая примета, весь год будет удачным.По приметам родившийся на Обрезание Господне проживет жизнь в достатке. Солнечный день на Обрезание Господне по приметам предсказывает богатый урожай фруктов и ягод.Деревья в инее на праздник – хорошая примета, предвещает обильный урожай зерновых культур, а морозы и метель обещают богатый урожай орехов.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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общество, религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников