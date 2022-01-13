https://sputnik-georgia.ru/20220113/dzheyson-momoa-razvelsya-s-zhenoy-posle-16-let-otnosheniy-263598349.html

Джейсон Момоа развелся с женой после 16 лет отношений

Джейсон Момоа развелся с женой после 16 лет отношений

Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне объявили о расставании 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T19:25+0400

2022-01-13T19:25+0400

2022-01-13T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Известный американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа и его супруга, певица Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений. Об этом сам Момоа сообщил в Instagram. Пара призналась, что настало время перемен и оно коснулось их семьи. Знаменитости отметили, что сообща решили объявить о своем расставании не ради громкой шумихи в прессе, а потому что желают "идти по жизни с честью и достоинством"."Мы освобождаем друг друга, чтобы стать теми, кем мы стремимся быть. Наша преданность этой священной жизни и нашим детям непоколебима", — сказано в заявлении звезд.Момоа и Боне познакомились в 2005 году. Спустя два года у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а через год и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Официально брачными узами чета связала себя в 2017 году.Разница в возрасте уже бывших супругов - 12 лет. Лиза Боне до брака с Джейсоном Момоа была замужем за знаменитым музыкантом Ленни Кравицом, от которого родила своего первого ребенка Зои Кравиц. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, instagram, зарубежные звезды, зои кравиц, джейсон момоа