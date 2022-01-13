https://sputnik-georgia.ru/20220113/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-263587407.html

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 13.01.2022, Sputnik Грузия

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политика

россия

видео

мультимедиа

мария захарова

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов. Смотрите в видео прямую трансляцию выступления.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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