https://sputnik-georgia.ru/20220113/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-263587407.html
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T16:28+0400
2022-01-13T16:28+0400
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политика
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мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов. Смотрите в видео прямую трансляцию выступления.
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Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
2022-01-13T16:28+0400
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политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
16:28 13.01.2022 (обновлено: 16:33 13.01.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов. Смотрите в видео прямую трансляцию выступления.