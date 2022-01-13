https://sputnik-georgia.ru/20220113/futbolnyy-sezon-v-gruzii-startuet-v-kontse-fevralya-263567812.html

Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля

Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля

Первый футбольный матч 2022 года в Грузии состоится между батумским "Динамо" и тбилисским "Сабуртало" 13.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Футбольный сезон 2022 года стартует в Грузии 20 февраля матчем за Суперкубок страны между "Динамо" Батуми и тбилисским "Сабуртало", говорится в сообщении на сайте Национальной лиги.Что касается непосредственно чемпионата, то матчи первого тура Национальной лиги стартуют 26 февраля, а завершатся 28 числа.Расписание матчей первого тура:Прошлогодним победителем чемпионата Грузии впервые в истории стало "Динамо" Батуми, а обладателем Кубка страны – "Сабуртало".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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