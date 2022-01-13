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Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля
Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля
Первый футбольный матч 2022 года в Грузии состоится между батумским "Динамо" и тбилисским "Сабуртало" 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T08:02+0400
2022-01-13T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Футбольный сезон 2022 года стартует в Грузии 20 февраля матчем за Суперкубок страны между "Динамо" Батуми и тбилисским "Сабуртало", говорится в сообщении на сайте Национальной лиги.Что касается непосредственно чемпионата, то матчи первого тура Национальной лиги стартуют 26 февраля, а завершатся 28 числа.Расписание матчей первого тура:Прошлогодним победителем чемпионата Грузии впервые в истории стало "Динамо" Батуми, а обладателем Кубка страны – "Сабуртало".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол
Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля
08:02 13.01.2022 (обновлено: 09:11 13.01.2022)
Первый футбольный матч 2022 года в Грузии состоится между батумским "Динамо" и тбилисским "Сабуртало"
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik.
Футбольный сезон 2022 года стартует в Грузии 20 февраля матчем за Суперкубок страны между "Динамо" Батуми и тбилисским "Сабуртало", говорится в сообщении
на сайте Национальной лиги.
Что касается непосредственно чемпионата, то матчи первого тура Национальной лиги стартуют 26 февраля, а завершатся 28 числа.
Расписание матчей первого тура:
"Динамо" Батуми – "Сиони" (Болниси)
"Сабуртало" (Тбилиси) – "Самгурали" (Цхалтубо)
"Динамо" Тбилиси – "Торпедо" (Кутаиси)
"Локомотив" (Тбилиси) – "Телави".
Прошлогодним победителем чемпионата Грузии впервые в истории стало "Динамо" Батуми, а обладателем Кубка страны – "Сабуртало".
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