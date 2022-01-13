https://sputnik-georgia.ru/20220113/gadaniya-primety-i-obryady-na-staryy-novyy-god-2022-263574299.html

Гадания, приметы и обряды на Старый Новый год 2022

Гадания, приметы и обряды на Старый Новый год 2022

Новый год по старому стилю или Старый Новый год встречают во многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве в ночь на 14 января 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T11:46+0400

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справки

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В народе считали, что в ночь на 14 января на Землю проникают таинственные силы и происходят невероятные события, поэтому Старый Новый год считали идеальным временем для гаданий.Какие приметы, традиции, обряды и гадания связаны со Старым Новым годом читайте в материале Sputnik Грузия.Традиции и обрядыНа Руси со Старым Новым годом связано много традиций и обрядов, в частности, как встречать его и проводить.По церковному календарю 14 января поминают святого Василия Великого – архиепископа Кесарии Капподакийской, а в народном – праздник называется Васильев день. Он имел важное значение для всего года.На Васильев день в старину отмечали праздник земледелия и совершали обряд обсевания, чтобы урожай уродился богатый. Отсюда и название праздника "овсень" или "авсень".Дети в Старый Новый год рассыпали по дому зерна пшеницы, ржи, овса, и при этом приговаривали: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный". Затем хозяйка с пола собирала зерна и хранила их до посева.Древний обряд варения каши на Старый Новый год сохранился по сей день в некоторых деревнях. Старшая женщина в семье в новогоднюю ночь (около двух часов) приносила крупу из амбара, а старший мужчина – из колодца воду.После того, как истопится печь, старшая женщина начинала размешивать кашку в горшке, приговаривая ритуальные слова, а вся семья садилась за стол. Затем все вставали, а кашу с поклоном ставили в печь.Каким будет грядущий год судили по горшку с готовой кашей. Если она получалась наваристой и рассыпчатой, а горшок просто полным, ждали богатого урожая и счастливого года. Такую кашу съедали утром.Плохой приметой было, если горшок трескался или кашка из него вылезала. Такую кашу выбрасывали и готовились к предстоящим неудачам.По сей день сохранился обряд хождения по домам в новогоднюю ночь, чтобы угощаться блюдами из свинины.Святого Василия считали покровителем свиноводства. Люди верили, что если на Старый Новый год на столе будет много свинины, то свинки в хозяйстве будут плодиться в изобилии и приносить хозяевам хорошую прибыль. Поэтому гостей в ночь на Василия обязательно кормили пирогами со свининой и любыми другими блюдами, содержащими свинину.ГаданияДевушки в Старый Новый год гадали, чтобы узнать имя своего суженного, и даже увидеть его лицо в зеркале. Для этого гадания в полночь в темноте гадающая садилась между двумя зеркалами, зажигала свечи и начинала вглядываться в отражение, надеясь увидеть свою судьбу.Считалось, что в Старый Новый год во сне можно увидеть своего будущего супруга, поэтому перед сном девушки расчесывали волосы, а затем клали гребешок себе под подушку и приговаривали: "Суженый-ряженый, приди расчесать мне голову".На Старый Новый год для другого гадания на суженного нужно два столовых прибора, полотенце, зеркало и свеча. Все предметы раскладывают в пустой комнате на столе, садятся перед зеркалом и произносят: "Суженый-ряженый, ужинать приходи".Зеркало, как уверяют, за пять минут перед появлением "жениха" начинает тускнеть, поэтому гадающая должна протереть его приготовленным полотенцем. Рассмотрев черты лица будущего супруга, она должна закричать: "Чур этого места!", и дьявол, принявший образ суженного, исчезнет.Гадали с зеркалом и на перекрестке. Стоя к месяцу спиной, смотрят в зеркало и загадывают: "Суженый-ряженый, покажись мне в зеркале". Поговаривают, что через какое-то время жених появляется в зеркальце.В ночь на Старый Новый год можно узнать имя будущего супруга. Девушки выходили на улицу и у первого встречного мужчины спрашивали имя. Как он представится, так будут звать и благоверного.На Старый Новый год гадали и на снах. На ночь съедали что-то соленое и ложились спать. Тот, кто во сне даст напиться, и будет судьбой.Гадали на Старый Новый год и на пол будущего ребенка. Гадание проводили с кольцом. Кольцо подвешивали на нитке и медленно опускали возле руки мужчины. Девочка родится, если кольцо начинало совершать круговые движения, а если маятникообразные – мальчик, если предмет не двигается – детей не будет.По другому гаданию обручальное кольцо накануне Старого Нового года нужно положить в блюдце с водой и заморозить. Задайте вопрос о будущих детях, погружая колечко в воду.Утром посмотрите, какой узор образовал лед на поверхности воды. Если появились маленькие впадины – будет дочка, бугорки – скорей всего, сын, а если поверхность ровная – детей пока ждать не стоит.ПриметыДеньги в Старый Новый год давать в долг – плохая примета, которая указывает, что вас в наступающем году ждут финансовые трудности. А вот получить деньги – хорошая примета. Она предвещает прибыль в Новом году.Чтобы одеваться хорошо круглый год, Старый Новый год встречали в новой, красивой и добротной одежде.По приметам, если проводить старый год и встретить новый весело, то он пройдет счастливо.Звездное, ясное небо в Старый Новый год по приметам предвещало богатый урожай ягод. Морозы и метель в ночь на 14 января – примета, обещающая обильный урожай орехов.В старину по приметам первым 14 января в дом входил мужчина, чтобы год выдался удачным. Если первой входила женщина – эта примета, указывающая на неудачи в грядущем году.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки