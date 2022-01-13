https://sputnik-georgia.ru/20220113/gruzinskiy-sanochnik-zavoeval-litsenziyu-na-olimpiadu-v-pekine-263602206.html

Грузинский саночник завоевал лицензию на Олимпиаду в Пекине

Грузинский саночник завоевал лицензию на Олимпиаду в Пекине

Для сборной Грузии лицензия на Олимпийские игры в Пекине стала пятой по счету 13.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинский саночник Саба Кумариташвили завоевал для Грузии пятую лицензию на Олимпийские игры в Пекине.Национальный олимпийский комитет Грузии получил соответствующий документ, подтверждающий участие Кумариташвили в Играх от международной федерации санного спорта.Саба Кумариташвили – сын двоюродного брата Нодара Кумариташвили, грузинского саночника, который трагически погиб во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.Десять лет со дня смерти саночника Нодара Кумариташвили на Олимпиаде >>Для сборной Грузии лицензия на ОИ в Пекине стала пятой по счету. Ранее это право получили фигуристы, которые выступят во всех дисциплинах – мужские и женские одиночные соревнования, спортивные и танцевальные пары. Помимо этого, фигуристы сборной Грузии выступят в командных соревнованиях.XXIV Зимние олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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