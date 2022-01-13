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https://sputnik-georgia.ru/20220113/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-yanvarya-2022-263545436.html
Какой сегодня церковный праздник: 13 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 13 января 2022
По православному церковному календарю, 13 января 2022 года отмечают день памяти Святой Мелании и других
2022-01-13T01:01+0400
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религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем была святая и почему она упоминается в церковном календаре.Мелания РимляныняПо церковному календарю 13 января поминают преподобную Меланию Римляныню.Родилась будущая святая в богатой христианской семье. Мелания с детства хотела жить только ради Бога, но родители выдали ее замуж в 14 лет за молодого христианина по имени Апиниан. У супругов родились двое детей. Во время вторых родов Мелания едва не умерла, и муж, молясь о здоровье любимой жены, обещал всю оставшуюся жизнь провести с ней непорочно.Вскоре оба ребенка умерли, и молодые супруги оставив мир, посвятили себя служению Богу. Все свое имущество они использовали на благотворительность – раздавали нуждающимся, строили монастыри, храмы, больницы, выкупали из темниц пленников. В Иерусалиме, раздав последние деньги, они стали вести спокойную христианскую жизнь.Мелания постоянно молилась, постилась, носила власяницу, переписывала священные книги и дарила их людям. Святая, после путешествия в Египет к отцам-пустынникам, поселилась недалеко от Иерусалима на Масличной горе. Раз в неделю ее посещал брат во Христе Апиниан.Вокруг ее жилища вскоре возник женский монастырь, где святая наставила многих на путь веры и покаяния, спасая от духовной смерти даже закоренелых грешниц. Мелания прославилась многими исцелениями и чудесами.Предвидя близкую кончину, святая сказала сестрам напутственное слово, причастилась Христовых Тайн и с радостью предала душу Господу. Произошло это в 439 году.ИмениныПо церковному календарю 13 января именины отмечают Мелания, Мартина, Михаил и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 13 января 2022

01:01 13.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliГорящие свечи в Метехской церкви
Горящие свечи в Метехской церкви - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 13 января 2022 года отмечают день памяти святой Мелании и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем была святая и почему она упоминается в церковном календаре.

Мелания Римляныня

По церковному календарю 13 января поминают преподобную Меланию Римляныню.
Родилась будущая святая в богатой христианской семье. Мелания с детства хотела жить только ради Бога, но родители выдали ее замуж в 14 лет за молодого христианина по имени Апиниан. У супругов родились двое детей. Во время вторых родов Мелания едва не умерла, и муж, молясь о здоровье любимой жены, обещал всю оставшуюся жизнь провести с ней непорочно.
Вскоре оба ребенка умерли, и молодые супруги оставив мир, посвятили себя служению Богу. Все свое имущество они использовали на благотворительность – раздавали нуждающимся, строили монастыри, храмы, больницы, выкупали из темниц пленников. В Иерусалиме, раздав последние деньги, они стали вести спокойную христианскую жизнь.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
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Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Мелания постоянно молилась, постилась, носила власяницу, переписывала священные книги и дарила их людям. Святая, после путешествия в Египет к отцам-пустынникам, поселилась недалеко от Иерусалима на Масличной горе. Раз в неделю ее посещал брат во Христе Апиниан.
Вокруг ее жилища вскоре возник женский монастырь, где святая наставила многих на путь веры и покаяния, спасая от духовной смерти даже закоренелых грешниц. Мелания прославилась многими исцелениями и чудесами.
Предвидя близкую кончину, святая сказала сестрам напутственное слово, причастилась Христовых Тайн и с радостью предала душу Господу. Произошло это в 439 году.

Именины

По церковному календарю 13 января именины отмечают Мелания, Мартина, Михаил и Петр.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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