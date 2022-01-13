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Хозяйка впервые дала попробовать абрикос своей овчарке – видео

Хозяйка впервые дала попробовать абрикос своей овчарке – видео

Бельгийская овчарка устроила настоящий перформанс, "съев" все вокруг фрукта, но так и не притронувшись к самому абрикосу 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T16:03+0400

2022-01-13T16:03+0400

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На кадрах видно, как бельгийская овчарка по кличке Стэнли стоит посреди комнаты, а хозяйка протягивает ему надкусанный абрикос. Но забавный пес кусает не сам фрукт, а все пространство вокруг него. Прикасаться языком к абрикосу он словно невероятно боится. Кажется, хозяйка, сама того не желая, "сломала" своего питомца.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео