https://sputnik-georgia.ru/20220113/kobuleti-gotovitsya-k-letnemu-sezonu-kurort-vstretit-turistov-s-obnovlennym-bulvarom-263566215.html

Кобулети готовится к летнему сезону: курорт встретит туристов с обновленным бульваром

Кобулети готовится к летнему сезону: курорт встретит туристов с обновленным бульваром

Планируется не только удлинить бульвар курорта, но и обновить уже существующую часть 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T07:31+0400

2022-01-13T07:31+0400

2022-01-13T07:31+0400

новости

грузия

аджария

туризм

кобулети

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В черноморском городе Кобулети ведутся активные работы по обновлению бульвара курорта, заявил глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе журналистам.В июне правительство Аджарии утвердило проект обновления пляжа и бульвара города, а также проект строительства нового бульвара на курорте.Глава правительства лично осмотрел проводимые работы, которые обойдутся в 2 миллиона лари (порядка 660 тысяч долларов).В рамках проекта не только планируется удлинить бульвар курорта, но и обновить уже существующую часть.Также будут обновлены спуски к пляжам и по всей территории бульвара появятся новые развлекательные зоны и зоны отдыха, в том числе спортивные площадки, амфитеатр и игровые площадки для детей.К новому сезону власти также планируют обновить освещение и позаботиться о красивых зеленых зонах.Курорт Кобулети – один из популярных черноморских курортов Грузии. Отдыхающих привлекает спокойная обстановка и сравнительно низкие цены на жилье. Курорт популярен как у местных жителей, так и иностранных туристов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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