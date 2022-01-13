https://sputnik-georgia.ru/20220113/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-13-yanvarya-263575964.html
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 января
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 января
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 148 новых инфицированных за день 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T12:17+0400
2022-01-13T12:17+0400
2022-01-13T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 326 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 148 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 55 474 теста на коронавирус, 32 029 – на антиген, 23 445 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 979 235 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 044 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 922 411 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 48 пациентов, а с начала пандемии – 14 359.На данный момент в Грузии 42 439 активных случаев, из них 4 436 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 047 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 075 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 35 928 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 75 человек, а в самоизоляции – 34 035.Всего в Грузии привито 2 588 299 человек, за сутки вакцинировались – 9 700 человек. Показатель положительности по данным на 12 января составляет 9,60%, за две недели – 8,86%, за семь дней – 9,91%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 января
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 148 новых инфицированных за день
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik.
Грузинские медики из 5 326 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 148 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 226
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.
В стране за последние сутки сделано 55 474 теста на коронавирус, 32 029 – на антиген, 23 445 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 979 235 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 044 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 922 411 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 48 пациентов, а с начала пандемии – 14 359.
На данный момент в Грузии 42 439 активных случаев, из них 4 436 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 047 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 075 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 35 928 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 75 человек, а в самоизоляции – 34 035.
Всего в Грузии привито 2 588 299 человек, за сутки вакцинировались – 9 700 человек. Показатель положительности по данным на 12 января составляет 9,60%, за две недели – 8,86%, за семь дней – 9,91%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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