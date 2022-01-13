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Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана
Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Смотрите в видео кадры сборов коллективного миротворческого контингента 13.01.2022, Sputnik Грузия
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Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами.
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Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана

18:29 13.01.2022
© video: Ministry of Defense of Russia
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Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Смотрите в видео кадры сборов коллективного миротворческого контингента
Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.
Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами.
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