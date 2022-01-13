https://sputnik-georgia.ru/20220113/mirotvortsy-odkb-peredayut-okhranyaemye-imi-obekty-pravookhranitelnym-organam-kazakhstana--263591400.html

Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана

Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана

Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Смотрите в видео кадры сборов коллективного миротворческого контингента 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T18:29+0400

2022-01-13T18:29+0400

2022-01-13T18:29+0400

видео

казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами.

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