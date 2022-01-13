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Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана
Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Смотрите в видео кадры сборов коллективного миротворческого контингента 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T18:29+0400
2022-01-13T18:29+0400
2022-01-13T18:29+0400
видео
казахстан
мультимедиа
ситуация в казахстане
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Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Смотрите в видео кадры сборов коллективного миротворческого контингента
Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.
Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что ввод миротворцев позволил справиться с террористами.