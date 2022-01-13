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"На льду я грузинка, а в жизни - русская" - фигуристка Губанова
"На льду я грузинка, а в жизни - русская" - фигуристка Губанова
Губанова 13 января набрала 67,02 балла в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Для фигуристки это первый чемпионат Европы в карьере 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T18:20+0400
2022-01-13T18:20+0400
2022-01-13T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Девятнадцатилетняя фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, призналась, что представляет новую для себя страну лишь на соревнованиях, а в жизни по-прежнему остается той же русской девушкой Настей, пишет РИА Новости.Губанова 13 января набрала 67,02 балла в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. После выступления двух первых групп участниц спортсменка занимает промежуточное первое место. Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.Для Губановой нынешний чемпионат Европы - первый в карьере."До последнего не знала, точно ли я еду на чемпионат Европы, но все равно готовилась. Выступление здесь — невероятное событие для меня. Рада, что предоставилась такая возможность. Я старалась и выполнила половину соревнования достаточно хорошо. Задач от федерации у меня не было. Сама ставлю для себя задачу откатать чисто и получить удовольствие от сделанного. По моему выступлению на Олимпиаде пока ничего неизвестно. Жду", — сказала Губанова.Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, россия, новости, грузия, санкт-петербург, фигурное катание, анастасия губанова
"На льду я грузинка, а в жизни - русская" - фигуристка Губанова
Губанова 13 января набрала 67,02 балла в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Для фигуристки это первый чемпионат Европы в карьере
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik.
Девятнадцатилетняя фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, призналась, что представляет новую для себя страну лишь на соревнованиях, а в жизни по-прежнему остается той же русской девушкой Настей, пишет
РИА Новости.
Губанова 13 января набрала 67,02 балла в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. После выступления двух первых групп участниц спортсменка занимает промежуточное первое место.
Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
"Россия у меня в сердечке. Я родилась и живу в России, но редко выступала за страну. Катаюсь под другим флагом, и у меня идет раздвоение — на льду я грузинка, а в жизни та же русская Настя", — призналась Губанова журналистам.
Для Губановой нынешний чемпионат Европы - первый в карьере.
"До последнего не знала, точно ли я еду на чемпионат Европы, но все равно готовилась. Выступление здесь — невероятное событие для меня. Рада, что предоставилась такая возможность. Я старалась и выполнила половину соревнования достаточно хорошо. Задач от федерации у меня не было. Сама ставлю для себя задачу откатать чисто и получить удовольствие от сделанного. По моему выступлению на Олимпиаде пока ничего неизвестно. Жду", — сказала Губанова.
Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).
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