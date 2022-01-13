https://sputnik-georgia.ru/20220113/na-vostoke-gruzii-zaderzhali-muzhchinu-s-15-kg-geroina-263575603.html
В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"
В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"
Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
2022-01-13T12:02+0400
2022-01-13T12:02+0400
2022-01-13T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Полиция задержала на юге Грузии 44-летнего мужчину по обвинению в незаконном хранении крупной партии героина, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Грузии.Задержание было произведено недалеко от села Цуртави (регион Квемо Картли).При личном обыске подозреваемого полиция изъяла 1,5 килограмма героина.Уголовное дело возбуждено по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, преступность в грузии
В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"
12:02 13.01.2022 (обновлено: 12:59 13.01.2022)
Мужчине грозит суровое наказание - от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik.
Полиция задержала на юге Грузии 44-летнего мужчину по обвинению в незаконном хранении крупной партии героина, говорится в сообщении
пресс-службы министерства внутренних дел Грузии.
Задержание было произведено недалеко от села Цуртави (регион Квемо Картли).
При личном обыске подозреваемого полиция изъяла 1,5 килограмма героина.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.