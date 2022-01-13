https://sputnik-georgia.ru/20220113/na-vostoke-gruzii-zaderzhali-muzhchinu-s-15-kg-geroina-263575603.html

В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"

В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"

Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение

2022-01-13T12:02+0400

2022-01-13T12:02+0400

2022-01-13T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Полиция задержала на юге Грузии 44-летнего мужчину по обвинению в незаконном хранении крупной партии героина, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Грузии.Задержание было произведено недалеко от села Цуртави (регион Квемо Картли).При личном обыске подозреваемого полиция изъяла 1,5 килограмма героина.Уголовное дело возбуждено по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, преступность в грузии