https://sputnik-georgia.ru/20220113/nochnym-klubam-v-gruzii-mogut-vyplatit-kompensatsiyu-za-prostoy-263569212.html

Ночным клубам в Грузии могут выплатить компенсацию за простой

Ночным клубам в Грузии могут выплатить компенсацию за простой

С окончанием новогодних праздников ночные клубы в Грузии вновь закрываются 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T09:01+0400

2022-01-13T09:01+0400

2022-01-13T09:01+0400

экономика

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24750/13/247501354_0:110:1100:729_1920x0_80_0_0_a24b389c67c76b3c7d7b270699ca3c5b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Правительство Грузии может выплатить ночным клубам компенсацию за то, что они не могут проводить мероприятия, заявил руководитель объединения грузинских ночных клубов ACT4CULTURE Давид Лежава журналистам.Ночные клубы в Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, в конце декабря прошлого года получили право проводить мероприятия в новогодние дни с соблюдением регуляций. Однако с окончанием праздников клубы вновь закрываются. По его словам, размер компенсаций будет известен после консультаций.Это уже вторая сумма в виде компенсации, которую получат ночные клубы в Грузии. В 2021 году пакет помощи составил 2 миллиона лари (порядка 660 тысяч долларов) в виде освобождения от оплаты аренды, коммунальных расходов и покрытия заработной платы части сотрудников.Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 596 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 973 тысяч случаев инфицирования, более 919 тысяч выздоровели, 14 311 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия