https://sputnik-georgia.ru/20220113/novogodnee-nastroenie-prazdnichnyy-yanvar-2022-v-tbilisi---foto-263586619.html

Новогоднее настроение: праздничный январь-2022 в Тбилиси - фото

Новогоднее настроение: праздничный январь-2022 в Тбилиси - фото

Празднично украшенный Тбилиси к Новому 2022 году несколько недель радовал своим видом горожан и гостей столицы. Скоро новогодние декорации уберут и начнется... 13.01.2022, Sputnik Грузия

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В этом году основные новогодние торжества и развлечения проходили в новогодней деревне в парке Деда Эна и на улице Атонели, а также на площади Орбелиани. Всю эту часть города огородили, перекрыли для движения машин, и несколько недель там проходили народные гуляния, концерты, работали новогодние ярмарки и уличные кафе. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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