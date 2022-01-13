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Новогоднее настроение: праздничный январь-2022 в Тбилиси - фото
Новогоднее настроение: праздничный январь-2022 в Тбилиси - фото
Празднично украшенный Тбилиси к Новому 2022 году несколько недель радовал своим видом горожан и гостей столицы. Скоро новогодние декорации уберут и начнется... 13.01.2022, Sputnik Грузия
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В этом году основные новогодние торжества и развлечения проходили в новогодней деревне в парке Деда Эна и на улице Атонели, а также на площади Орбелиани. Всю эту часть города огородили, перекрыли для движения машин, и несколько недель там проходили народные гуляния, концерты, работали новогодние ярмарки и уличные кафе. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, тбилиси, новый год, новогодняя елка, новости грузии в фотографиях, фото, мультимедиа

Новогоднее настроение: праздничный январь-2022 в Тбилиси - фото

17:23 13.01.2022 (обновлено: 17:30 13.01.2022)
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Празднично украшенный Тбилиси к Новому 2022 году несколько недель радовал своим видом горожан и гостей столицы. Скоро новогодние декорации уберут и начнется обычная жизнь. Но пока праздничные огни светят на улицах, можно еще несколько дней пожить как в сказке!
В этом году основные новогодние торжества и развлечения проходили в новогодней деревне в парке Деда Эна и на улице Атонели, а также на площади Орбелиани. Всю эту часть города огородили, перекрыли для движения машин, и несколько недель там проходили народные гуляния, концерты, работали новогодние ярмарки и уличные кафе.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Несколько недель Тбилиси гулял, отмечая наступление нового 2022 года. Так выглядела в новогодние дни площадь Орбелиани.

Несколько недель Тбилиси гулял, отмечая наступление нового 2022 года. Так выглядела в новогодние дни площадь Орбелиани. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Несколько недель Тбилиси гулял, отмечая наступление нового 2022 года. Так выглядела в новогодние дни площадь Орбелиани.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В парке Деда Эна на тбилисской набережной сделали настоящую новогоднюю деревню, тут же была установлена сцена.

В парке Деда Эна на тбилисской набережной сделали настоящую новогоднюю деревню, тут же была установлена сцена. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В парке Деда Эна на тбилисской набережной сделали настоящую новогоднюю деревню, тут же была установлена сцена.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Праздничные концерты в парке Деда Эна в новогодние дни проходили почти каждый день и собирали сотни зрителей.

Праздничные концерты в парке Деда Эна в новогодние дни проходили почти каждый день и собирали сотни зрителей. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Праздничные концерты в парке Деда Эна в новогодние дни проходили почти каждый день и собирали сотни зрителей.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На площади Орбелиани тоже было красиво. Множество уличных кафе работали допоздна, принимая посетителей.

На площади Орбелиани тоже было красиво. Множество уличных кафе работали допоздна, принимая посетителей. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На площади Орбелиани тоже было красиво. Множество уличных кафе работали допоздна, принимая посетителей.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Повсюду в центре можно было встретить новогодние елки разных форм и размеров, у которых можно было сфотографироваться на память. Такая конструкция была установлена в парке Деда Эна.

Повсюду в центре можно было встретить новогодние елки разных форм и размеров, у которых можно было сфотографироваться на память. Такая конструкция была установлена в парке Деда Эна. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Повсюду в центре можно было встретить новогодние елки разных форм и размеров, у которых можно было сфотографироваться на память. Такая конструкция была установлена в парке Деда Эна.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Улицу Атонели украсили новогодними гирляндами. Городские власти уже не первый год так украшают эту улицу - ну и что, ей очень подходит.

Улицу Атонели украсили новогодними гирляндами. Городские власти уже не первый год так украшают эту улицу - ну и что, ей очень подходит. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Улицу Атонели украсили новогодними гирляндами. Городские власти уже не первый год так украшают эту улицу - ну и что, ей очень подходит.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Неподалеку расположился летящий по воздуху Санта-Клаус в санях, которые везут новогодние олени.

Неподалеку расположился летящий по воздуху Санта-Клаус в санях, которые везут новогодние олени. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Неподалеку расположился летящий по воздуху Санта-Клаус в санях, которые везут новогодние олени.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Новогоднюю елку установили по традиции и на территории президентской резиденции на улице Атонели. Тут тоже было много желающих сделать фото на память.

Новогоднюю елку установили по традиции и на территории президентской резиденции на улице Атонели. Тут тоже было много желающих сделать фото на память. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Новогоднюю елку установили по традиции и на территории президентской резиденции на улице Атонели. Тут тоже было много желающих сделать фото на память.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Настоящее столпотворение вечерами происходило у главной новогодней елки Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.

Настоящее столпотворение вечерами происходило у главной новогодней елки Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Настоящее столпотворение вечерами происходило у главной новогодней елки Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тут собирались сотни людей, чтобы сделать снимки на память.

Тут собирались сотни людей, чтобы сделать снимки на память. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тут собирались сотни людей, чтобы сделать снимки на память.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Их с удовольствием поджидали переодетые артисты и массовики-затейники. Одно фото с Сантой - 5 лари. Ну что ж, по нынешним временам, это вроде и немного даже.

Их с удовольствием поджидали переодетые артисты и массовики-затейники. Одно фото с Сантой - 5 лари. Ну что ж, по нынешним временам, это вроде и немного даже. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Их с удовольствием поджидали переодетые артисты и массовики-затейники. Одно фото с Сантой - 5 лари. Ну что ж, по нынешним временам, это вроде и немного даже.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Даже для водителей, которые вечерами простаивали в пробках в центре Тбилиси, город выглядел все равно празднично и нарядно, радуя глаз.

Даже для водителей, которые вечерами простаивали в пробках в центре Тбилиси, город выглядел все равно празднично и нарядно, радуя глаз. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Даже для водителей, которые вечерами простаивали в пробках в центре Тбилиси, город выглядел все равно празднично и нарядно, радуя глаз.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На новогодних ярмарках в центре столицы продавались различные сувениры.

На новогодних ярмарках в центре столицы продавались различные сувениры. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На новогодних ярмарках в центре столицы продавались различные сувениры.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тут вполне можно было набрать и сладостей, и украшений, чтобы украсить дом в новогодние дни.

Тут вполне можно было набрать и сладостей, и украшений, чтобы украсить дом в новогодние дни. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тут вполне можно было набрать и сладостей, и украшений, чтобы украсить дом в новогодние дни.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Даже днем в новогоднюю деревню в парке Деда Эна приходили люди поразвлечься. Но вечерами тут было особенно красиво.

Даже днем в новогоднюю деревню в парке Деда Эна приходили люди поразвлечься. Но вечерами тут было особенно красиво. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Даже днем в новогоднюю деревню в парке Деда Эна приходили люди поразвлечься. Но вечерами тут было особенно красиво.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Новогоднюю деревню посетила и президент страны Саломе Зурабишвили, резиденция которой в праздники тоже стала большим новогодним украшением города.

Новогоднюю деревню посетила и президент страны Саломе Зурабишвили, резиденция которой в праздники тоже стала большим новогодним украшением города. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Новогоднюю деревню посетила и президент страны Саломе Зурабишвили, резиденция которой в праздники тоже стала большим новогодним украшением города.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Но чтобы попасть к президентской резиденции, надо было пройти через новогоднюю улицу, полную соблазнов - тут было множество уличных кафе и шла продажа сувениров.

Но чтобы попасть к президентской резиденции, надо было пройти через новогоднюю улицу, полную соблазнов - тут было множество уличных кафе и шла продажа сувениров. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Но чтобы попасть к президентской резиденции, надо было пройти через новогоднюю улицу, полную соблазнов - тут было множество уличных кафе и шла продажа сувениров.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Весь город в новогодние дни выглядел по-особенному. Даже этот старый вагончик городской конки, установленный на площади Орбелиани, красиво украсили.

Весь город в новогодние дни выглядел по-особенному. Даже этот старый вагончик городской конки, установленный на площади Орбелиани, красиво украсили. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Весь город в новогодние дни выглядел по-особенному. Даже этот старый вагончик городской конки, установленный на площади Орбелиани, красиво украсили.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В парке Деда Эна разместили светящиеся вечерами фигуры оленей.

В парке Деда Эна разместили светящиеся вечерами фигуры оленей. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В парке Деда Эна разместили светящиеся вечерами фигуры оленей.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На проспекте Руставели установили, уже по-традиции, светящиеся конструкции в форме всемирно известных идостопримечательностей.

На проспекте Руставели установили, уже по-традиции, светящиеся конструкции в форме всемирно известных идостопримечательностей. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На проспекте Руставели установили, уже по-традиции, светящиеся конструкции в форме всемирно известных идостопримечательностей.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Не зря постарались городские власти, празднично украсив город в новогодние дни - это создало радостные эмоции и подарило хорошее настроение и позитив тысячам людей!

Не зря постарались городские власти, празднично украсив город в новогодние дни - это создало радостные эмоции и подарило хорошее настроение и позитив тысячам людей! - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Не зря постарались городские власти, празднично украсив город в новогодние дни - это создало радостные эмоции и подарило хорошее настроение и позитив тысячам людей!

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