Новогоднее настроение: праздничный январь-2022 в Тбилиси - фото
Несколько недель Тбилиси гулял, отмечая наступление нового 2022 года. Так выглядела в новогодние дни площадь Орбелиани.
Несколько недель Тбилиси гулял, отмечая наступление нового 2022 года. Так выглядела в новогодние дни площадь Орбелиани.
В парке Деда Эна на тбилисской набережной сделали настоящую новогоднюю деревню, тут же была установлена сцена.
В парке Деда Эна на тбилисской набережной сделали настоящую новогоднюю деревню, тут же была установлена сцена.
Праздничные концерты в парке Деда Эна в новогодние дни проходили почти каждый день и собирали сотни зрителей.
Праздничные концерты в парке Деда Эна в новогодние дни проходили почти каждый день и собирали сотни зрителей.
На площади Орбелиани тоже было красиво. Множество уличных кафе работали допоздна, принимая посетителей.
На площади Орбелиани тоже было красиво. Множество уличных кафе работали допоздна, принимая посетителей.
Повсюду в центре можно было встретить новогодние елки разных форм и размеров, у которых можно было сфотографироваться на память. Такая конструкция была установлена в парке Деда Эна.
Повсюду в центре можно было встретить новогодние елки разных форм и размеров, у которых можно было сфотографироваться на память. Такая конструкция была установлена в парке Деда Эна.
Улицу Атонели украсили новогодними гирляндами. Городские власти уже не первый год так украшают эту улицу - ну и что, ей очень подходит.
Улицу Атонели украсили новогодними гирляндами. Городские власти уже не первый год так украшают эту улицу - ну и что, ей очень подходит.
Неподалеку расположился летящий по воздуху Санта-Клаус в санях, которые везут новогодние олени.
Неподалеку расположился летящий по воздуху Санта-Клаус в санях, которые везут новогодние олени.
Новогоднюю елку установили по традиции и на территории президентской резиденции на улице Атонели. Тут тоже было много желающих сделать фото на память.
Новогоднюю елку установили по традиции и на территории президентской резиденции на улице Атонели. Тут тоже было много желающих сделать фото на память.
Настоящее столпотворение вечерами происходило у главной новогодней елки Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.
Настоящее столпотворение вечерами происходило у главной новогодней елки Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.
Тут собирались сотни людей, чтобы сделать снимки на память.
Тут собирались сотни людей, чтобы сделать снимки на память.
Их с удовольствием поджидали переодетые артисты и массовики-затейники. Одно фото с Сантой - 5 лари. Ну что ж, по нынешним временам, это вроде и немного даже.
Их с удовольствием поджидали переодетые артисты и массовики-затейники. Одно фото с Сантой - 5 лари. Ну что ж, по нынешним временам, это вроде и немного даже.
Даже для водителей, которые вечерами простаивали в пробках в центре Тбилиси, город выглядел все равно празднично и нарядно, радуя глаз.
Даже для водителей, которые вечерами простаивали в пробках в центре Тбилиси, город выглядел все равно празднично и нарядно, радуя глаз.
На новогодних ярмарках в центре столицы продавались различные сувениры.
На новогодних ярмарках в центре столицы продавались различные сувениры.
Тут вполне можно было набрать и сладостей, и украшений, чтобы украсить дом в новогодние дни.
Тут вполне можно было набрать и сладостей, и украшений, чтобы украсить дом в новогодние дни.
Даже днем в новогоднюю деревню в парке Деда Эна приходили люди поразвлечься. Но вечерами тут было особенно красиво.
Даже днем в новогоднюю деревню в парке Деда Эна приходили люди поразвлечься. Но вечерами тут было особенно красиво.
Новогоднюю деревню посетила и президент страны Саломе Зурабишвили, резиденция которой в праздники тоже стала большим новогодним украшением города.
Новогоднюю деревню посетила и президент страны Саломе Зурабишвили, резиденция которой в праздники тоже стала большим новогодним украшением города.
Но чтобы попасть к президентской резиденции, надо было пройти через новогоднюю улицу, полную соблазнов - тут было множество уличных кафе и шла продажа сувениров.
Но чтобы попасть к президентской резиденции, надо было пройти через новогоднюю улицу, полную соблазнов - тут было множество уличных кафе и шла продажа сувениров.
Весь город в новогодние дни выглядел по-особенному. Даже этот старый вагончик городской конки, установленный на площади Орбелиани, красиво украсили.
Весь город в новогодние дни выглядел по-особенному. Даже этот старый вагончик городской конки, установленный на площади Орбелиани, красиво украсили.
В парке Деда Эна разместили светящиеся вечерами фигуры оленей.
В парке Деда Эна разместили светящиеся вечерами фигуры оленей.
На проспекте Руставели установили, уже по-традиции, светящиеся конструкции в форме всемирно известных идостопримечательностей.
На проспекте Руставели установили, уже по-традиции, светящиеся конструкции в форме всемирно известных идостопримечательностей.
Не зря постарались городские власти, празднично украсив город в новогодние дни - это создало радостные эмоции и подарило хорошее настроение и позитив тысячам людей!
Не зря постарались городские власти, празднично украсив город в новогодние дни - это создало радостные эмоции и подарило хорошее настроение и позитив тысячам людей!