https://sputnik-georgia.ru/20220113/oboshla-sopernitsu-beremennaya-kayli-dzhenner-pobila-rekord-instagram-263594537.html
Обошла соперницу: беременная Кайли Дженнер побила рекорд Инстаграм
Обошла соперницу: беременная Кайли Дженнер побила рекорд Инстаграм
Сестра Ким Кардашьян поразила подписчиков и утерла нос еще одной популярной звезде. Угадайте, кто она?
2022-01-13T18:35+0400
2022-01-13T18:35+0400
2022-01-13T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Инстадива Кайли Дженнер поставила новый рекорд в Инстаграм: беременная звезда не только удивила Сеть, но и обошла свою давнюю соперницу. Все знают, что 24-летняя Дженнер умудрилась завоевать любовь целой армии фанатов, а также обошла всех своих сестер по заработкам, в том числе Ким Кардашьян. В последние годы она лицом к лицу сражалась за звание самой популярной девушки в Инстаграм с другой знаменитостью и наконец одержала оглушительную победу. Кайли вернулась в блог после трагедии на фестивале Astroworld, в результате которой погибли люди, а на звезду и ее возлюбленного Трэвиса Скотта посыпались обвинения. И все были уверены, что теперь Дженнер лишится подписчиков, но этого не произошло. В начале года беременная Кайли преодолела отметку в 300 млн подписчиков и стала первой женщиной в истории платформы, которой удалось этого добиться. Также предпринимательница оставила позади свою заклятую соперницу - Ариану Гранде, но так и не смогла достичь рекорда футболиста Криштиану Роналду. Количество фолловеров спортсмена насчитывает - 390 млн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
ким кардашьян, шоу-бизнес, кайли дженнер , зарубежные звезды
Обошла соперницу: беременная Кайли Дженнер побила рекорд Инстаграм
Сестра Ким Кардашьян поразила подписчиков и утерла нос еще одной популярной звезде. Угадайте, кто она?
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Инстадива Кайли Дженнер поставила новый рекорд в Инстаграм: беременная звезда не только удивила Сеть, но и обошла свою давнюю соперницу.
Все знают, что 24-летняя Дженнер умудрилась завоевать любовь целой армии фанатов, а также обошла всех своих сестер по заработкам, в том числе Ким Кардашьян. В последние годы она лицом к лицу сражалась за звание самой популярной девушки в Инстаграм с другой знаменитостью и наконец одержала оглушительную победу.
Кайли вернулась в блог после трагедии на фестивале Astroworld, в результате которой погибли люди, а на звезду и ее возлюбленного Трэвиса Скотта посыпались обвинения. И все были уверены, что теперь Дженнер лишится подписчиков, но этого не произошло.
В начале года беременная Кайли преодолела отметку в 300 млн подписчиков и стала первой женщиной в истории платформы, которой удалось этого добиться.
Также предпринимательница оставила позади свою заклятую соперницу - Ариану Гранде, но так и не смогла достичь рекорда футболиста Криштиану Роналду. Количество фолловеров спортсмена насчитывает - 390 млн.
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