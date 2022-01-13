https://sputnik-georgia.ru/20220113/oboshla-sopernitsu-beremennaya-kayli-dzhenner-pobila-rekord-instagram-263594537.html

Обошла соперницу: беременная Кайли Дженнер побила рекорд Инстаграм

Обошла соперницу: беременная Кайли Дженнер побила рекорд Инстаграм

Сестра Ким Кардашьян поразила подписчиков и утерла нос еще одной популярной звезде. Угадайте, кто она?

2022-01-13T18:35+0400

2022-01-13T18:35+0400

2022-01-13T18:35+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ким кардашьян

шоу-бизнес

кайли дженнер

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252513257_0:0:2241:1261_1920x0_80_0_0_8517d8df5984b41c0953e15b640454a5.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Инстадива Кайли Дженнер поставила новый рекорд в Инстаграм: беременная звезда не только удивила Сеть, но и обошла свою давнюю соперницу. Все знают, что 24-летняя Дженнер умудрилась завоевать любовь целой армии фанатов, а также обошла всех своих сестер по заработкам, в том числе Ким Кардашьян. В последние годы она лицом к лицу сражалась за звание самой популярной девушки в Инстаграм с другой знаменитостью и наконец одержала оглушительную победу. Кайли вернулась в блог после трагедии на фестивале Astroworld, в результате которой погибли люди, а на звезду и ее возлюбленного Трэвиса Скотта посыпались обвинения. И все были уверены, что теперь Дженнер лишится подписчиков, но этого не произошло. В начале года беременная Кайли преодолела отметку в 300 млн подписчиков и стала первой женщиной в истории платформы, которой удалось этого добиться. Также предпринимательница оставила позади свою заклятую соперницу - Ариану Гранде, но так и не смогла достичь рекорда футболиста Криштиану Роналду. Количество фолловеров спортсмена насчитывает - 390 млн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

ким кардашьян, шоу-бизнес, кайли дженнер , зарубежные звезды