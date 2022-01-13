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Ошибка тбилисского масштаба!
Ошибка тбилисского масштаба!
Казалось бы, причем тут канатная дорога? А вот именно из-за этого слова, в котором была допущена ошибка, в Тбилиси приостановили продажу новых проездных на... 13.01.2022, Sputnik Грузия
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мультимедиа
общественный транспорт в грузии
общественный транспорт тбилиси
карикатуры
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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Кто не без греха, пусть кинет в нас камень, заявили городские власти и перепечатали полный тираж новых абонементов заново.Ну правда, с кем не бывает! Так что теперь горожане, используя новые проездные, смогут спокойно ездить на автобусах, маршрутках, метро и на той же канатке!
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мультимедиа, инфографика, общественный транспорт в грузии, общественный транспорт тбилиси, карикатуры, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Ошибка тбилисского масштаба!

16:43 13.01.2022 (обновлено: 16:48 13.01.2022)
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Казалось бы, причем тут канатная дорога? А вот именно из-за этого слова, в котором была допущена ошибка, в Тбилиси приостановили продажу новых проездных на общественный транспорт.
Кто не без греха, пусть кинет в нас камень, заявили городские власти и перепечатали полный тираж новых абонементов заново.
Ошибка тбилисского масштаба! - Sputnik Грузия
Ну правда, с кем не бывает! Так что теперь горожане, используя новые проездные, смогут спокойно ездить на автобусах, маршрутках, метро и на той же канатке!
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