https://sputnik-georgia.ru/20220113/oshibka-tbilisskogo-masshtaba-263590744.html
Ошибка тбилисского масштаба!
Ошибка тбилисского масштаба!
Казалось бы, причем тут канатная дорога? А вот именно из-за этого слова, в котором была допущена ошибка, в Тбилиси приостановили продажу новых проездных на... 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T16:43+0400
2022-01-13T16:43+0400
2022-01-13T16:48+0400
мультимедиа
общественный транспорт в грузии
общественный транспорт тбилиси
карикатуры
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263590688_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e85c4e4b15dc16f1b2d34431ca92332a.jpg
Кто не без греха, пусть кинет в нас камень, заявили городские власти и перепечатали полный тираж новых абонементов заново.Ну правда, с кем не бывает! Так что теперь горожане, используя новые проездные, смогут спокойно ездить на автобусах, маршрутках, метро и на той же канатке!
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263590688_0:0:1237:928_1920x0_80_0_0_b7a139bf0b6a0b496933d56a2dd8863c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, инфографика, общественный транспорт в грузии, общественный транспорт тбилиси, карикатуры, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Ошибка тбилисского масштаба!
16:43 13.01.2022 (обновлено: 16:48 13.01.2022)
Казалось бы, причем тут канатная дорога? А вот именно из-за этого слова, в котором была допущена ошибка, в Тбилиси приостановили продажу новых проездных на общественный транспорт.
Кто не без греха, пусть кинет в нас камень, заявили городские власти и перепечатали полный тираж новых абонементов заново.
Ну правда, с кем не бывает! Так что теперь горожане, используя новые проездные, смогут спокойно ездить на автобусах, маршрутках, метро и на той же канатке!