https://sputnik-georgia.ru/20220113/oshibka-tbilisskogo-masshtaba-263590744.html

Ошибка тбилисского масштаба!

Ошибка тбилисского масштаба!

Казалось бы, причем тут канатная дорога? А вот именно из-за этого слова, в котором была допущена ошибка, в Тбилиси приостановили продажу новых проездных на... 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T16:43+0400

2022-01-13T16:43+0400

2022-01-13T16:48+0400

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Кто не без греха, пусть кинет в нас камень, заявили городские власти и перепечатали полный тираж новых абонементов заново.Ну правда, с кем не бывает! Так что теперь горожане, используя новые проездные, смогут спокойно ездить на автобусах, маршрутках, метро и на той же канатке!

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, инфографика, общественный транспорт в грузии, общественный транспорт тбилиси, карикатуры, курс лари к доллару на сегодня в грузии