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Осужденный лидер партии "Лело для Грузии" отреагировал на разговоры о лишении мандата
Осужденный лидер партии "Лело для Грузии" отреагировал на разговоры о лишении мандата
Оппозиционный политик находится в режиме ожидания 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T17:49+0400
2022-01-13T17:49+0400
политика
новости
грузия
тбилисский городской суд
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе заявил, что если его лишат депутатских полномочий, то он расценит это как новую волну политического преследования.Тбилисский городской суд в среду признал основателей партии и TBC Bank Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе виновными в мошенничестве в 2008 году и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы. Они были освобождены от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования. Приговор суда может стать причиной лишения Джапаридзе депутатского мандата.Cогласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.По регламенту парламента, у комитета по процедурным вопросам будет 15 дней после вступления приговора в силу, чтобы обратиться к бюро с вопросом о лишении Джапаридзе депутатских полномочий.Окончательное решение должны принять депутаты парламента на голосовании на пленарном заседании.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой достаточно мест в парламенте для лишения Джапаридзе мандата, заявили, что обсудят вопрос и после примут решение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилисский городской суд, мамука хазарадзе, tbc bank

Осужденный лидер партии "Лело для Грузии" отреагировал на разговоры о лишении мандата

17:49 13.01.2022
© photo: Sputnik / StringerБадри Джапаридзе участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Бадри Джапаридзе участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Оппозиционный политик находится в режиме ожидания
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе заявил, что если его лишат депутатских полномочий, то он расценит это как новую волну политического преследования.
Тбилисский городской суд в среду признал основателей партии и TBC Bank Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе виновными в мошенничестве в 2008 году и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы. Они были освобождены от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования. Приговор суда может стать причиной лишения Джапаридзе депутатского мандата.

"Если начнутся какие-то движения в направлении лишения меня мандата, то это будет расценено как попытка новой волны политического преследования, но пока от "Грузинской мечты" по этому вопросу я не слышал категорических заявлений", - сказал Джапаридзе журналистам.

Cогласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.
По регламенту парламента, у комитета по процедурным вопросам будет 15 дней после вступления приговора в силу, чтобы обратиться к бюро с вопросом о лишении Джапаридзе депутатских полномочий.
Окончательное решение должны принять депутаты парламента на голосовании на пленарном заседании.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой достаточно мест в парламенте для лишения Джапаридзе мандата, заявили, что обсудят вопрос и после примут решение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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