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Переболевшие коронавирусом могут заболеть и "омикроном" - статистика Грузии
Переболевшие коронавирусом могут заболеть и "омикроном" - статистика Грузии
В числе инфицированных "омикроном" в стране на сегодня есть несовершеннолетние и дети в возрасте до 5 лет, отметил эпидемиолог 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T17:16+0400
2022-01-13T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В Грузии из 1 009 лабораторно подтвержденных случаев нового штамма коронавируса "омикрон" специалистами изучено 777, из них 16% относятся к реинфицированию, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.При этом, большая часть фактов омикрон-заражения приходится на Тбилиси - около 61%, далее 12% - на регион Имерети, 6,5% - на Аджарию и 3% - Квемо Картли. Что касается вакцинации, то около 50% заболевших "омикроном" вакцинированы, отметил Гамкрелидзе. Однако, по информации врача, из 1 009 случаев только 14 пациентам понадобилась госпитализация и 12 из них уже выписаны домой. По данным эпидемиолога, одна из них была беременная женщина: она была на 37-й неделе беременности и уже выписалась из клиники. Согласно статистике, из 1 009 случаев "омикрона" 19 являются лицами младше 18 лет, а 16 из них - дети в возрасте до 5 лет.Тем временем главный эпидемиолог Грузии отметил, что число заболевших "омикроном" рекордно растет с каждым днем. По его словам, предположительно, к концу этой недели около 60% положительных случаев будет относиться к "омикрону".На данный момент эпидситуация в стране тяжелая. За сутки в Грузии выявили 5 326 случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано более 979 тысяч случаев инфицирования, более 922 тысяч выздоровели, 14 359 скончались. Первые случаи "омикрона" в Грузии зафиксировали 20 декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, тбилиси, амиран гамкрелидзе, имерети, здравоохранение, коронавирус covid-19

Переболевшие коронавирусом могут заболеть и "омикроном" - статистика Грузии

17:16 13.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - термоскрининг на входе в выставочный павильон Expo Georgia
Эпидемия коронавируса - термоскрининг на входе в выставочный павильон Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В числе инфицированных "омикроном" в стране на сегодня есть несовершеннолетние и дети в возрасте до 5 лет, отметил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В Грузии из 1 009 лабораторно подтвержденных случаев нового штамма коронавируса "омикрон" специалистами изучено 777, из них 16% относятся к реинфицированию, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"У нас реинфицирование (повторное инфицирование - ред.) где-то в области 16%. Когда я говорю 16%, то это подтвержденные случаи. Из них эпидемиологически детально изучены 777 случаев, не 1 009", - сказал журналистам Гамкрелидзе.
При этом, большая часть фактов омикрон-заражения приходится на Тбилиси - около 61%, далее 12% - на регион Имерети, 6,5% - на Аджарию и 3% - Квемо Картли.
Что касается вакцинации, то около 50% заболевших "омикроном" вакцинированы, отметил Гамкрелидзе. Однако, по информации врача, из 1 009 случаев только 14 пациентам понадобилась госпитализация и 12 из них уже выписаны домой.
По данным эпидемиолога, одна из них была беременная женщина: она была на 37-й неделе беременности и уже выписалась из клиники. Согласно статистике, из 1 009 случаев "омикрона" 19 являются лицами младше 18 лет, а 16 из них - дети в возрасте до 5 лет.
Тем временем главный эпидемиолог Грузии отметил, что число заболевших "омикроном" рекордно растет с каждым днем. По его словам, предположительно, к концу этой недели около 60% положительных случаев будет относиться к "омикрону".
На данный момент эпидситуация в стране тяжелая. За сутки в Грузии выявили 5 326 случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано более 979 тысяч случаев инфицирования, более 922 тысяч выздоровели, 14 359 скончались. Первые случаи "омикрона" в Грузии зафиксировали 20 декабря.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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