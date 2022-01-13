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Пошел покупать скот и не вернулся – на востоке Грузии ищут пропавшего мужчину
Пошел покупать скот и не вернулся – на востоке Грузии ищут пропавшего мужчину
По информации членов семьи, у пропавшего с собой была крупная сумма денег - до двух тысяч лари 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Полицейские в Грузии ищут жителя села Иормуганло Сагареджойского муниципалитета (регион Кахети), пропавшего девять дней назад, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По информации местных СМИ, 42-летний Назим Набиев вышел из дома 4 января. Мужчина планировал приобрести скот в соседнем селе Караджала Гардабанского муниципалитете. С этой целью он посетил одну из местных семей, после чего его след пропал.По информации членов семьи, у пропавшего с собой была крупная сумма денег - до двух тысяч лари.Пропавшего в Грузии музыканта нашли и госпитализировали: что произошло? &gt;&gt;На данный момент сотрудники МВД ведут поисково-следственные мероприятия, уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы", которая наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, кахети

Пошел покупать скот и не вернулся – на востоке Грузии ищут пропавшего мужчину

19:44 13.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации членов семьи, у пропавшего с собой была крупная сумма денег - до двух тысяч лари
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Полицейские в Грузии ищут жителя села Иормуганло Сагареджойского муниципалитета (регион Кахети), пропавшего девять дней назад, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
По информации местных СМИ, 42-летний Назим Набиев вышел из дома 4 января. Мужчина планировал приобрести скот в соседнем селе Караджала Гардабанского муниципалитете. С этой целью он посетил одну из местных семей, после чего его след пропал.
По информации членов семьи, у пропавшего с собой была крупная сумма денег - до двух тысяч лари.
Пропавшего в Грузии музыканта нашли и госпитализировали: что произошло? >>
На данный момент сотрудники МВД ведут поисково-следственные мероприятия, уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы", которая наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.
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