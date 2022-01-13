https://sputnik-georgia.ru/20220113/premera-opery-nabukko-proydet-v-tbilisi-v-fevrale-263574612.html

Премьера оперы "Набукко" пройдет в Тбилиси в феврале

Премьера оперы "Набукко" пройдет в Тбилиси в феврале

Именно опера "Набукко", третья в творчестве Джузеппе Верди, принесла композитору настоящую славу 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T16:21+0400

2022-01-13T16:21+0400

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тбилисский театр оперы и балета

джузеппе верди

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Премьера оперы "Набукко" Джузеппе Верди пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 5 февраля, сообщается на сайте театра."Набукко" – опера Джузеппе Верди в 4 действиях, 7 картинах на либретто Темистокле Солера. Опера основана на событиях, описанных в Библии.Интересно, что именно эта опера, третья в творчестве Верди, принесла ему настоящую славу. В ней рассказывается о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем отпущении на родину царем Вавилона Навуходоносором.Премьера "Набукко" состоялась 9 марта 1842 года в театре "Ла Скала" в Милане. А в Грузии в 1859-60 годах.В Тбилиси на сцене театра оперы и балета выступят солисты, хор и оркестр театра. Постановочный режиссер оперы Мартиньш Озолиньш. В качестве главного хормейстера выступит Автандил Чхенкели, а режиссером и сценографом спектакля – Энрико Стинчелли.Премьерные показы оперы в грузинской столице пройдут 5, 6, 11-13 февраля. Билеты на представление можно приобрести в кассе театра и онлайн.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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