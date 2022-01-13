Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
https://sputnik-georgia.ru/20220113/premera-opery-nabukko-proydet-v-tbilisi-v-fevrale-263574612.html
Премьера оперы "Набукко" пройдет в Тбилиси в феврале
Премьера оперы "Набукко" пройдет в Тбилиси в феврале
Именно опера "Набукко", третья в творчестве Джузеппе Верди, принесла композитору настоящую славу 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T16:21+0400
2022-01-13T16:21+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
тбилисский театр оперы и балета
джузеппе верди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24456/97/244569751_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_1589ec2e0165aeaab0c83140f6fbf64c.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Премьера оперы "Набукко" Джузеппе Верди пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 5 февраля, сообщается на сайте театра."Набукко" – опера Джузеппе Верди в 4 действиях, 7 картинах на либретто Темистокле Солера. Опера основана на событиях, описанных в Библии.Интересно, что именно эта опера, третья в творчестве Верди, принесла ему настоящую славу. В ней рассказывается о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем отпущении на родину царем Вавилона Навуходоносором.Премьера "Набукко" состоялась 9 марта 1842 года в театре "Ла Скала" в Милане. А в Грузии в 1859-60 годах.В Тбилиси на сцене театра оперы и балета выступят солисты, хор и оркестр театра. Постановочный режиссер оперы Мартиньш Озолиньш. В качестве главного хормейстера выступит Автандил Чхенкели, а режиссером и сценографом спектакля – Энрико Стинчелли.Премьерные показы оперы в грузинской столице пройдут 5, 6, 11-13 февраля. Билеты на представление можно приобрести в кассе театра и онлайн.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24456/97/244569751_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_94625aa0625cb92288c0912fcb8edfda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , джузеппе верди

Премьера оперы "Набукко" пройдет в Тбилиси в феврале

16:21 13.01.2022
© photo: Tbilisi Opera and Ballet State Theatre / FBБольшой зал тбилисского государственного театра оперы и балета им. Захария Палиашвили
Большой зал тбилисского государственного театра оперы и балета им. Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Tbilisi Opera and Ballet State Theatre / FB
Подписаться на
Именно опера "Набукко", третья в творчестве Джузеппе Верди, принесла композитору настоящую славу
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Премьера оперы "Набукко" Джузеппе Верди пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 5 февраля, сообщается на сайте театра.
"Набукко" – опера Джузеппе Верди в 4 действиях, 7 картинах на либретто Темистокле Солера. Опера основана на событиях, описанных в Библии.
Интересно, что именно эта опера, третья в творчестве Верди, принесла ему настоящую славу. В ней рассказывается о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем отпущении на родину царем Вавилона Навуходоносором.
Премьера "Набукко" состоялась 9 марта 1842 года в театре "Ла Скала" в Милане. А в Грузии в 1859-60 годах.
В Тбилиси на сцене театра оперы и балета выступят солисты, хор и оркестр театра. Постановочный режиссер оперы Мартиньш Озолиньш. В качестве главного хормейстера выступит Автандил Чхенкели, а режиссером и сценографом спектакля – Энрико Стинчелли.
Премьерные показы оперы в грузинской столице пройдут 5, 6, 11-13 февраля. Билеты на представление можно приобрести в кассе театра и онлайн.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:43Ошибка тбилисского масштаба!
16:38Скончался экс-президент НОК Джано Багратиони
16:28Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
16:21Премьера оперы "Набукко" пройдет в Тбилиси в феврале
16:19Водителей призвали соблюдать режимы на дорогах Грузии
15:11Актрису Ариадну Шенгелая поздравили с 85-летием в России
14:56Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах
14:29Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования
14:14В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки
14:00В Грузии с 85-летием поздравляют актрису Ариадну Шенгелая
13:31Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге
13:16Студентка университета №1 в США и лицензированный педагог Кэмбриджа – история Мариам
13:02Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса
12:47Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
12:32Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух
12:17Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 января
12:02В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"
11:31Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
11:14Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
11:04Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 326