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Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге
Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге
Грузинский форвард провел на паркете почти 20 минут и за это время сумел набрать 16 очков 13.01.2022, Sputnik Грузия
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грузия
торнике шенгелия
баскетбол
евролига
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия внес существенный вклад в победу ЦСКА над греческим "Панатинаикосом" (98:74) в матче XVIII тура Евролиги.Грузинский форвард провел на паркете почти 20 минут и за это время сумел набрать 16 очков, сделать четыре подбора и отдать такое же количество результативных передач.В плане результативности грузинского баскетболиста опередили только Мариус Григонис (19 очков) и Дэниэл Хэккет (17).Для ЦСКА эта победа стала 11-й в нынешнем розыгрыше Евролиги (при семи поражениях). На данный момент московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.Следующий матч в рамках Евролиги "армейцы" проведут 14 января у себя дома против французского АСВЕЛ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол, евролига

Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге

13:31 13.01.2022
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкИгрок "Панатинаикоса" Неманья Недович (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия
Игрок Панатинаикоса Неманья Недович (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
/
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Грузинский форвард провел на паркете почти 20 минут и за это время сумел набрать 16 очков
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия внес существенный вклад в победу ЦСКА над греческим "Панатинаикосом" (98:74) в матче XVIII тура Евролиги.
Грузинский форвард провел на паркете почти 20 минут и за это время сумел набрать 16 очков, сделать четыре подбора и отдать такое же количество результативных передач.
В плане результативности грузинского баскетболиста опередили только Мариус Григонис (19 очков) и Дэниэл Хэккет (17).
Для ЦСКА эта победа стала 11-й в нынешнем розыгрыше Евролиги (при семи поражениях). На данный момент московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.
Следующий матч в рамках Евролиги "армейцы" проведут 14 января у себя дома против французского АСВЕЛ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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