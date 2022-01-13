https://sputnik-georgia.ru/20220113/shengeliya-nabral-16-ochkov-a-tsska-obygral-panatinaikos-v-evrolige-263579790.html

Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге

Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге

Грузинский форвард провел на паркете почти 20 минут и за это время сумел набрать 16 очков 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T13:31+0400

2022-01-13T13:31+0400

2022-01-13T13:31+0400

спорт

новости

грузия

торнике шенгелия

баскетбол

евролига

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754754_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_9296b4dfab50395adb5051883f47a976.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия внес существенный вклад в победу ЦСКА над греческим "Панатинаикосом" (98:74) в матче XVIII тура Евролиги.Грузинский форвард провел на паркете почти 20 минут и за это время сумел набрать 16 очков, сделать четыре подбора и отдать такое же количество результативных передач.В плане результативности грузинского баскетболиста опередили только Мариус Григонис (19 очков) и Дэниэл Хэккет (17).Для ЦСКА эта победа стала 11-й в нынешнем розыгрыше Евролиги (при семи поражениях). На данный момент московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.Следующий матч в рамках Евролиги "армейцы" проведут 14 января у себя дома против французского АСВЕЛ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол, евролига