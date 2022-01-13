https://sputnik-georgia.ru/20220113/studentka-universiteta-1-v-ssha-i-litsenzirovannyy-pedagog-kembridzha--istoriya-mariam-263578997.html

Студентка университета №1 в США и лицензированный педагог Кэмбриджа – история Мариам

Студентка университета №1 в США и лицензированный педагог Кэмбриджа – история Мариам

Рубрика "Грузны за рубежом" знакомит с еще одной успешной нашей соотечественницей Мариам Абуладзе 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T13:16+0400

2022-01-13T13:16+0400

2022-01-13T13:16+0400

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тбилисский государственный университет

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Она одна из тех, кто усовершенствовали полученное в Грузии образование и сумели сполна себя реализовать. После окончания на золотую медаль Тбилисской международной школы имени Св. Георгия Мариам Абуладзе стала успешной выпускницей юридического факультета, получив красный диплом. Затем была зачислена в топ-университеты Америки и Великобритании. Окончательный выбор остановила на Лос-Анджелесском университете в Калифорнии. Это самый крупный государственный вуз UCLA (University of California Los Angeles), который входит в топ-десятку университетов мира, а в США считается государственным университетом №1. Мариам здесь учится на магистерской программе бизнес- и налогового права, куда была зачислена при финансировании этого же университета. Кроме того, она является лицензированным педагогом английского языка Кэмбриджского университета.– Мариам, как вам вспоминается детство, которое связывает вас с Грузией?– Все важные этапы моей жизни, которые помогли мне в формировании интересов и карьерных планов, связаны с Грузией. Я считаю, что отношение человека к делу формируется со ступени начального образования, поэтому приобретенные в этот период навыки, в особенности чувство высокой ответственности и дисциплина, работы над собой, выработались у меня именно с раннего возраста. Мое детство было насыщено интересными событиями и занятиями, в основном носившими академический характер. А школьный период оказался переломным в процессе карьерного выбора. В школе, которую я окончила, преподавали педагоги, от которых я не только получила теоретические знания, но и выработала в себе здоровое отношение, интерес к занятиям. В США одной из особенностей обучения в университете является т. н. Self-study, то есть она выражается в самообучении, к чему я оказалась готовой благодаря именно тем навыкам, которые я получила в процессе учебы в Грузии.– Следующий и самый важный период вашей жизни связан с Тбилисским государственным университетом и правом.– Да, действительно. И я считаю, что это был один из лучших выборов в моей жизни. Юридический факультет Тбилисского государственного университета я окончила в 2020 году на красный диплом, и именно полученное здесь образование и любовь к профессии побудили меня решить углубить знания и продолжить учебу в США.– Какие проекты вы осуществляете как президент Ассоциации женщин-юристов?– Я была избрана на эту должность в UCLA. В этом академическом году мы занимаемся проектами, несмотря на ограничения в связи с пандемией. В рамках этой организации сотрудничаем с профессорами и финансируем ряд проектов как для иностранных, так и для американских студентов.– США – государство федеральное и, с точки зрения правовой системы, во многом отличается от Грузии. Это так?– В США у каждого штата своя конституция и, соответственно, своя юрисдикция. Когда юрист хочет пройти квалификационные экзамены адвоката, он должен сдать экзамен соответствующего штата, где собирается быть лицензированным. А это само по себе делает специфику этой профессии особой и интересной, и, конечно, отличает ее от грузинской модели.– Какой из американских законов или стандартов мог бы оправдать себя в грузинской действительности?– Думаю, этот закон опять же должен быть связан с образованием. После юридического образования некоторые специалисты занимаются практической деятельностью, другие – продолжают академическую деятельность. По американским стандартам, чтобы окончить юридический факультет, каждый студент в конце последнего семестра обучения обязан пройти стажировку по соответствующей специализации, обеспеченную университетом. Или работать над исследовательским проектом и представить факультету, который оценивает его по очень строгим критериям. Я думаю, такого рода или примерно такая модель поможет будущим юристам быть готовыми к реальности, в которой хотят продолжать работать. В результате таких обязательных требований, после окончания юридического факультета студент готов начать работать, поскольку для него практическая специфика этой работы уже знакома, а сфера интереса сужена и приближена к специализации.– Что бы вы сказали в Новый год вашим сверстникам в Грузии, что бы пожелали, посоветовали?– Новый год в Грузии всегда ассоциируется с отдыхом в домашней среде. А исходя из более напряженного ритма жизни в Америке, мне приходится быстро возвращаться к академической деятельности и работать со своими планами. Что касается моих пожеланий, сначала скажу, что проживающих за рубежом грузинских студентов (учащихся) объединяет одно – они очень трудолюбивые и целеустремленные. Настолько, что это выделяет их из других ровесников. Такие же молодые люди живут и в Грузии, и я рада, что со многими знакома лично. В Новый год хочу пожелать, чтобы у них были максимальные возможности для проявления собственных способностей. И пусть все усилия, вложенные ими в саморазвитие, будут оценены сполна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, сша, калифорния, тбилисский государственный университет