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Суд над Саакашвили в Тбилиси прошел на фоне акции протеста его сторонников - видео

Суд над Саакашвили в Тбилиси прошел на фоне акции протеста его сторонников - видео

Новое слушание по делу о незаконном пересечении границы Грузии Михаилом Саакашвили состоялось в четверг 13 января в Тбилисском городском суде. Смотрите в видео... 13.01.2022, Sputnik Грузия

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видео

михаил саакашвили

мультимедиа

единое нацдвижение

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили присутствовал на процессе в четверг. В суд его доставили из Руставской тюрьмы, где Саакашвили отбывает срок по двум другим уголовным делам. Во время своего выступления на процессе по делу о незаконном пересечении границы Грузии Саакашвили демонстративно отвернулся от судьи.В ответ на замечание судьи, он заявил: "Я сам буду решать, к кому обращаться. Вы такой же судья, как я астронавт. Я обращаюсь к грузинскому народу. Точка!.. Для меня вы никто!" – сказал Саакашвили. Всю свою речь он посвятил своим заслугам во время президентства и критике нынешней власти Грузии. Он много говорил об истории. Говорил о повышении цен на коммунальные услуги, на бензин, на продукты питания и лекарства после смены власти, об обесценивании пенсии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Саакашвили добавил, что у него неврологические проблемы и вина за это лежит на нынешней власти. По его словам, лечение в горийском военном госпитале было плохим. Он также рассказал о своей экономической программе, написанной в тюремной камере, и пообещал в случае смены власти повышение минимальной зарплаты населения до 1 тысячи долларов. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. К тому времени он уже заочно был приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам.

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