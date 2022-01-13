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Суд над Саакашвили в Тбилиси прошел на фоне акции протеста его сторонников - видео
Суд над Саакашвили в Тбилиси прошел на фоне акции протеста его сторонников - видео
Новое слушание по делу о незаконном пересечении границы Грузии Михаилом Саакашвили состоялось в четверг 13 января в Тбилисском городском суде. Смотрите в видео... 13.01.2022, Sputnik Грузия
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михаил саакашвили
мультимедиа
единое нацдвижение
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили присутствовал на процессе в четверг. В суд его доставили из Руставской тюрьмы, где Саакашвили отбывает срок по двум другим уголовным делам. Во время своего выступления на процессе по делу о незаконном пересечении границы Грузии Саакашвили демонстративно отвернулся от судьи.В ответ на замечание судьи, он заявил: "Я сам буду решать, к кому обращаться. Вы такой же судья, как я астронавт. Я обращаюсь к грузинскому народу. Точка!.. Для меня вы никто!" – сказал Саакашвили. Всю свою речь он посвятил своим заслугам во время президентства и критике нынешней власти Грузии. Он много говорил об истории. Говорил о повышении цен на коммунальные услуги, на бензин, на продукты питания и лекарства после смены власти, об обесценивании пенсии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Саакашвили добавил, что у него неврологические проблемы и вина за это лежит на нынешней власти. По его словам, лечение в горийском военном госпитале было плохим. Он также рассказал о своей экономической программе, написанной в тюремной камере, и пообещал в случае смены власти повышение минимальной зарплаты населения до 1 тысячи долларов. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. К тому времени он уже заочно был приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, единое нацдвижение, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Суд над Саакашвили в Тбилиси прошел на фоне акции протеста его сторонников - видео

20:43 13.01.2022 (обновлено: 21:01 13.01.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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Новое слушание по делу о незаконном пересечении границы Грузии Михаилом Саакашвили состоялось в четверг 13 января в Тбилисском городском суде. Смотрите в видео Sputnik, как во время заседания сторонники Саакашвили митинговали у здания суда.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили присутствовал на процессе в четверг. В суд его доставили из Руставской тюрьмы, где Саакашвили отбывает срок по двум другим уголовным делам. Во время своего выступления на процессе по делу о незаконном пересечении границы Грузии Саакашвили демонстративно отвернулся от судьи.
В ответ на замечание судьи, он заявил: "Я сам буду решать, к кому обращаться. Вы такой же судья, как я астронавт. Я обращаюсь к грузинскому народу. Точка!.. Для меня вы никто!" – сказал Саакашвили.
Всю свою речь он посвятил своим заслугам во время президентства и критике нынешней власти Грузии. Он много говорил об истории. Говорил о повышении цен на коммунальные услуги, на бензин, на продукты питания и лекарства после смены власти, об обесценивании пенсии.
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Саакашвили добавил, что у него неврологические проблемы и вина за это лежит на нынешней власти. По его словам, лечение в горийском военном госпитале было плохим. Он также рассказал о своей экономической программе, написанной в тюремной камере, и пообещал в случае смены власти повышение минимальной зарплаты населения до 1 тысячи долларов.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. К тому времени он уже заочно был приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам.
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