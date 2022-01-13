https://sputnik-georgia.ru/20220113/tsska--asvel-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263600364.html

ЦСКА – АСВЕЛ: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА – АСВЕЛ: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА и АСВЕЛ 13.01.2022, Sputnik Грузия

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Мало кто сомневался в том, что в своем первом матче Евролиги после Нового года ЦСКА уверенно разберется с "Панатинаикосом". Пусть встреча состоялась в Афинах, но греки сейчас откровенно слабы. В итоге "армейцы" привезли сопернику +24 очка, победив 98:74.Преимущество российского клуба было столь ощутимым, что Итудис дал возможность проявить себя тем баскетболистам, которые имеют не так много игровой практики. В результате лидеры "армейцев" получили дополнительные минуты отдыха, что, безусловно, не будет лишним в предстоящей игре с французским АСВЕЛ-ом.В том, что АСВЕЛ приедет в Москву предельно мотивированным, – нет никаких сомнений. На данный момент французы занимают в таблице девятое место и полны решимости подняться в зону плей-офф. Правда, в последнее время клуб из Лиона не совсем удачно выступал в Евролиге – только одна победа в пяти матчах.Стоит также отметить, что в матче первого круга АСВЕЛ на своем паркете обыграл ЦСКА со счетом 70:68. "Армейцы" провалили первую четверть (13:26) и отыграть гандикап так и не смогли.В предстоящей игре букмекеры считают московский клуб ярко выраженным фаворитом. На его победу предлагается мизерный коэффициент 1,1 (против 7,5 у гостей). Понятно, что рассматривать такой вариант ставки не имеет никакого смысла.Мне кажется, что ЦСКА достаточно активно начнет встречу, учитывая свежесть большинства игроков. В трех последних матчах "армейцы" в первой четверти в среднем набирали 24 очка. Думаю, результативная серия продолжится и как минимум 22 очка подопечные Итудиса наберут.Ставка: в первой четверти ЦСКА наберет больше 21.5 очка за 1,89.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, в мире, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч