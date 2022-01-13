https://sputnik-georgia.ru/20220113/uprazdnyat-li-v-tbilisi-stolovye-dlya-neimuschikh-otvet-merii-stolitsy-263601338.html

Упразднят ли в Тбилиси столовые для неимущих: ответ мэрии столицы

Упразднят ли в Тбилиси столовые для неимущих: ответ мэрии столицы

В 2022 году бюджет мэрии на обеспечение бесплатных столовых вырос с 20 миллионов до 25 миллионов лари 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T21:08+0400

2022-01-13T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси не планирует упразднять столовые для социально незащищенных, которые ежедневно бесплатно выдают обед неимущим жителям столицы, заявил заместитель мэра Илия Элошвили журналистам.В четверг ряд оппозиционных политиков и гражданских организаций заявили о планах мэрии закрыть бесплатные столовые. По их информации, мэрия планировала ввести продуктовые пакеты для нуждающейся категории граждан.В тоже время он подтвердил, что мэрия проводила исследование на тему бесплатных столовых, однако оно показало, что раздача продуктов обойдется дороже, чем раздача уже приготовленного питания и не выгодно для мэрии.В тоже время заммэра Тбилиси отметил, что в 2022 году бюджет на обеспечение бесплатных столовых вырос с 20 миллионов до 25 миллионов лари с целью улучшения меню.В бесплатных столовых социальнонезащищенные в каждом районе ежедневно получают готовый обед и хлеб. Меню столовой состоит из одного определенного блюда.На данный момент в бесплатных столовых питается до 40 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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