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https://sputnik-georgia.ru/20220113/uprazdnyat-li-v-tbilisi-stolovye-dlya-neimuschikh-otvet-merii-stolitsy-263601338.html
Упразднят ли в Тбилиси столовые для неимущих: ответ мэрии столицы
Упразднят ли в Тбилиси столовые для неимущих: ответ мэрии столицы
В 2022 году бюджет мэрии на обеспечение бесплатных столовых вырос с 20 миллионов до 25 миллионов лари 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T21:08+0400
2022-01-13T21:30+0400
общество
новости
грузия
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси не планирует упразднять столовые для социально незащищенных, которые ежедневно бесплатно выдают обед неимущим жителям столицы, заявил заместитель мэра Илия Элошвили журналистам.В четверг ряд оппозиционных политиков и гражданских организаций заявили о планах мэрии закрыть бесплатные столовые. По их информации, мэрия планировала ввести продуктовые пакеты для нуждающейся категории граждан.В тоже время он подтвердил, что мэрия проводила исследование на тему бесплатных столовых, однако оно показало, что раздача продуктов обойдется дороже, чем раздача уже приготовленного питания и не выгодно для мэрии.В тоже время заммэра Тбилиси отметил, что в 2022 году бюджет на обеспечение бесплатных столовых вырос с 20 миллионов до 25 миллионов лари с целью улучшения меню.В бесплатных столовых социальнонезащищенные в каждом районе ежедневно получают готовый обед и хлеб. Меню столовой состоит из одного определенного блюда.На данный момент в бесплатных столовых питается до 40 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, мэрия тбилиси

Упразднят ли в Тбилиси столовые для неимущих: ответ мэрии столицы

21:08 13.01.2022 (обновлено: 21:30 13.01.2022)
© photo: courtesy of Nadzaladevi district administrationБесплатная столовая в районе Надзаладеви в столице Грузии
Бесплатная столовая в районе Надзаладеви в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: courtesy of Nadzaladevi district administration
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В 2022 году бюджет мэрии на обеспечение бесплатных столовых вырос с 20 миллионов до 25 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси не планирует упразднять столовые для социально незащищенных, которые ежедневно бесплатно выдают обед неимущим жителям столицы, заявил заместитель мэра Илия Элошвили журналистам.
В четверг ряд оппозиционных политиков и гражданских организаций заявили о планах мэрии закрыть бесплатные столовые. По их информации, мэрия планировала ввести продуктовые пакеты для нуждающейся категории граждан.
"Информация о том, что бесплатные столовые прекращают свое функционирование, не соответствует истине. Это наглая ложь, что мы планируем ввести новые правила обеспечения питанием. Все столовые продолжают работу в обычном режиме", - сказал Элошвили.
В тоже время он подтвердил, что мэрия проводила исследование на тему бесплатных столовых, однако оно показало, что раздача продуктов обойдется дороже, чем раздача уже приготовленного питания и не выгодно для мэрии.
В тоже время заммэра Тбилиси отметил, что в 2022 году бюджет на обеспечение бесплатных столовых вырос с 20 миллионов до 25 миллионов лари с целью улучшения меню.
В бесплатных столовых социальнонезащищенные в каждом районе ежедневно получают готовый обед и хлеб. Меню столовой состоит из одного определенного блюда.
На данный момент в бесплатных столовых питается до 40 тысяч человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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