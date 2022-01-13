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https://sputnik-georgia.ru/20220113/v-gruzii-s-85-letiem-pozdravlyayut-aktrisu-ariadnu-shengelaya--263582460.html
В Грузии с 85-летием поздравляют актрису Ариадну Шенгелая
В Грузии с 85-летием поздравляют актрису Ариадну Шенгелая
Одна из самых красивых актрис грузинского и советского кинематографа Ариадна Шенгелая 13 января празднует свое 85-летие 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T14:00+0400
2022-01-13T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Поздравления в связи с 85-летним юбилеем сегодня принимает выдающаяся актриса театра и кино, Народная артистка Грузии и РФ Ариадна Шенгелая.С днем рождения известную актрису поздравили Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова, на сцене которого артистка выступала, а также Палата культуры Грузии."Сердечно поздравляем с юбилеем звезду Грибоедовского театра, легенду кино, Народную артистку Грузии, Народную артистку России, кавалера Ордена Чести, лауреата премии имени Верико Анджапаридзе Ариадну Всеволодовну Шенгелая! Желаем здоровья, благополучия, многих-многих радостей! Счастья Вам и Вашим родным!" – говорится в поздравительном письме театра. "Палата культуры Грузии поздравляет госпожу Ариадну с юбилеем. Здоровья, благополучия и творческой радости", – говорится в поздравлении организации.Напомним, Ариадна Шенгелая живет в Тбилиси уже много лет, но не очень любит публичную жизнь. Артистка крайне редко появляется на светских мероприятиях и культурных вечерах. Между тем, неповторимая, уточненная и невероятно красивая актриса Ариадна Шенгелая давно покорила мир кино и до сих пор остается ее прекрасной частью.Ариадна Шенгелая (урожденная Шпринк) родилась 13 января 1937 года в Ташкенте. Отец был экономистом – Всеволод Эдуардович Шпринк, по национальности – немец. Мать – Анна Павловна Любимова. В 1960 году Ариадна Шенгелая окончила ВГИК. Свою первую награду она получила в 20-летнем возрасте за роль Татьяны Лариной в фильме "Евгений Онегин". "После просмотра этого фильма для меня уже другой Татьяны не существует. И дело не только в ее привлекательности – в том фильме она настолько искренна, настолько Татьяна, что, кажется, Пушкин был с ней знаком и поэму написал о ней", - писала колумнист Sputnik Грузия, писательница и дипломат Лела Анджапаридзе.Одна из блестяще сыгранных ролей Ариадны Шенгелая - это роль Маргариты в грузинском фильме "Чудаки", режиссером которого являлся на тот момент ее супруг Эльдар Шенгелая, автором сценария – Резо Габриадзе. Любопытно, что на роль Маргариты пробовали также актрис Саломэ Канчели и Ламару Чкония. Но Эльдар Шенгелая, в конце концов, остановил выбор на Ариадне. В карьере Ариадны Шенгелая также стоит выделить роли в таких фильмах, как "Евгения Гранде" (1960), "На берегах Ингури" (1961), "Белый караван" (1964) и другие. Параллельно Ариадна Шенгелая была актрисой Тбилисского русского драматического театра имени А. С. Грибоедова.Среди наград актрисы – звание Лауреата II Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии для актеров" (1959, за фильм "Евгений Онегин"). В 1965 году она была названа лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран" за роль в фильме "Гранатовый браслет". В 2000 году Ариадне Шенгелая вручили звание Народной артистки Российской Федерации за большие заслуги в области искусства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, театр грибоедова, эльдар шенгелая, резо габриадзе, ташкент, верико анджапаридзе, ариадна шенгелая

В Грузии с 85-летием поздравляют актрису Ариадну Шенгелая

14:00 13.01.2022 (обновлено: 14:06 13.01.2022)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкАриадна Шенгелая в кинофильме "Гранатовый браслет"
Ариадна Шенгелая в кинофильме Гранатовый браслет - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
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Одна из самых красивых актрис грузинского и советского кинематографа Ариадна Шенгелая 13 января празднует свое 85-летие
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Поздравления в связи с 85-летним юбилеем сегодня принимает выдающаяся актриса театра и кино, Народная артистка Грузии и РФ Ариадна Шенгелая.
С днем рождения известную актрису поздравили Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова, на сцене которого артистка выступала, а также Палата культуры Грузии.
© photo: courtesy of Griboedov Drama TheaterГерман Журавлев и Ариадна Шенгелая в спектакле "Проводы"
Герман Журавлев и Ариадна Шенгелая в спектакле Проводы - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Герман Журавлев и Ариадна Шенгелая в спектакле "Проводы"
© photo: courtesy of Griboedov Drama Theater
"Сердечно поздравляем с юбилеем звезду Грибоедовского театра, легенду кино, Народную артистку Грузии, Народную артистку России, кавалера Ордена Чести, лауреата премии имени Верико Анджапаридзе Ариадну Всеволодовну Шенгелая! Желаем здоровья, благополучия, многих-многих радостей! Счастья Вам и Вашим родным!" – говорится в поздравительном письме театра.
© photo: courtesy of Griboedov TheatreМавр Пясецкий и Ариадна Шенгелая в спектакле Дневник Анны Франк
Мавр Пясецкий и Ариадна Шенгелая в спектакле Дневник Анны Франк - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Мавр Пясецкий и Ариадна Шенгелая в спектакле Дневник Анны Франк
© photo: courtesy of Griboedov Theatre
"Палата культуры Грузии поздравляет госпожу Ариадну с юбилеем. Здоровья, благополучия и творческой радости", – говорится в поздравлении организации.
Напомним, Ариадна Шенгелая живет в Тбилиси уже много лет, но не очень любит публичную жизнь. Артистка крайне редко появляется на светских мероприятиях и культурных вечерах.
Между тем, неповторимая, уточненная и невероятно красивая актриса Ариадна Шенгелая давно покорила мир кино и до сих пор остается ее прекрасной частью.
Ариадна Шенгелая (урожденная Шпринк) родилась 13 января 1937 года в Ташкенте. Отец был экономистом – Всеволод Эдуардович Шпринк, по национальности – немец. Мать – Анна Павловна Любимова.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Ариадна Шенгелая
Актриса театра и кино Ариадна Шенгелая - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Актриса театра и кино Ариадна Шенгелая
© photo: Sputnik
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В 1960 году Ариадна Шенгелая окончила ВГИК. Свою первую награду она получила в 20-летнем возрасте за роль Татьяны Лариной в фильме "Евгений Онегин".
"После просмотра этого фильма для меня уже другой Татьяны не существует. И дело не только в ее привлекательности – в том фильме она настолько искренна, настолько Татьяна, что, кажется, Пушкин был с ней знаком и поэму написал о ней", - писала колумнист Sputnik Грузия, писательница и дипломат Лела Анджапаридзе.
Одна из блестяще сыгранных ролей Ариадны Шенгелая - это роль Маргариты в грузинском фильме "Чудаки", режиссером которого являлся на тот момент ее супруг Эльдар Шенгелая, автором сценария – Резо Габриадзе.
Любопытно, что на роль Маргариты пробовали также актрис Саломэ Канчели и Ламару Чкония. Но Эльдар Шенгелая, в конце концов, остановил выбор на Ариадне.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Ариадна Шенгелая
Актриса театра и кино Ариадна Шенгелая - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Актриса театра и кино Ариадна Шенгелая
© photo: Sputnik
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В карьере Ариадны Шенгелая также стоит выделить роли в таких фильмах, как "Евгения Гранде" (1960), "На берегах Ингури" (1961), "Белый караван" (1964) и другие. Параллельно Ариадна Шенгелая была актрисой Тбилисского русского драматического театра имени А. С. Грибоедова.
Среди наград актрисы – звание Лауреата II Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии для актеров" (1959, за фильм "Евгений Онегин"). В 1965 году она была названа лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран" за роль в фильме "Гранатовый браслет". В 2000 году Ариадне Шенгелая вручили звание Народной артистки Российской Федерации за большие заслуги в области искусства.
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