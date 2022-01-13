Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220113/v-tbilisi-proydet-vecher-rozhdestvenskoy-muzyki-263560834.html
В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки
В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки
Гостям и жителям грузинской столицы предлагают насладиться рождественской программой классической музыки 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T14:14+0400
2022-01-13T14:14+0400
культура
новости
грузия
шота руставели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22995/99/229959928_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4cdafa5fb458eee198c53cc19487bf28.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Концерт классической музыки в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца пройдет 16 января в тбилисском театре имени Шота Руставели.Организаторы отмечают, что на концерте прозвучат хорошо известные рождественские мотивы классической музыки.В качестве дирижера на вечере предстанет Мириан Хухунаишвили. Солистами выступят Анка Татарашвили, Текла Цверикмазашвили, Лука Наивадзе и Мерция Кутателадзе.Концерт состоится в малом зале театра Руставели. Начало в 17:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22995/99/229959928_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_81eaa9b535ea1869901ff0265e9df480.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, шота руставели

В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки

14:14 13.01.2022
© photo: courtesy of Georgian Kammerorchester IngolstadtГрузинский камерный оркестр
Грузинский камерный оркестр - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: courtesy of Georgian Kammerorchester Ingolstadt
Подписаться на
Гостям и жителям грузинской столицы предлагают насладиться рождественской программой классической музыки
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Концерт классической музыки в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца пройдет 16 января в тбилисском театре имени Шота Руставели.
Организаторы отмечают, что на концерте прозвучат хорошо известные рождественские мотивы классической музыки.
В качестве дирижера на вечере предстанет Мириан Хухунаишвили. Солистами выступят Анка Татарашвили, Текла Цверикмазашвили, Лука Наивадзе и Мерция Кутателадзе.
Концерт состоится в малом зале театра Руставели. Начало в 17:00.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:56Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах
14:29Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования
14:14В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки
14:00В Грузии с 85-летием поздравляют актрису Ариадну Шенгелая
13:31Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге
13:16Студентка университета №1 в США и лицензированный педагог Кэмбриджа – история Мариам
13:02Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса
12:47Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
12:32Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух
12:17Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 января
12:02В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"
11:31Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
11:14Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
11:04Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 326
10:46Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
09:20Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1
09:01Ночным клубам в Грузии могут выплатить компенсацию за простой
08:32МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима
08:02Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля
07:31Кобулети готовится к летнему сезону: курорт встретит туристов с обновленным бульваром