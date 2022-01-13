https://sputnik-georgia.ru/20220113/v-tbilisi-proydet-vecher-rozhdestvenskoy-muzyki-263560834.html

В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки

В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки

Гостям и жителям грузинской столицы предлагают насладиться рождественской программой классической музыки 13.01.2022, Sputnik Грузия

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культура

новости

грузия

шота руставели

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Концерт классической музыки в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца пройдет 16 января в тбилисском театре имени Шота Руставели.Организаторы отмечают, что на концерте прозвучат хорошо известные рождественские мотивы классической музыки.В качестве дирижера на вечере предстанет Мириан Хухунаишвили. Солистами выступят Анка Татарашвили, Текла Цверикмазашвили, Лука Наивадзе и Мерция Кутателадзе.Концерт состоится в малом зале театра Руставели. Начало в 17:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, шота руставели