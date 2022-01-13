https://sputnik-georgia.ru/20220113/vezde-eti-idiotskie-kody--kak-v-gruzii-otreagirovali-na-prodazhu-myasa-po-qr-kodam-263594682.html

"Везде эти идиотские коды"- как в Грузии отреагировали на продажу мяса по QR-кодам

"Везде эти идиотские коды"- как в Грузии отреагировали на продажу мяса по QR-кодам

Грузинским интернет-пользователям только дай повод пошутить и проявить свое остроумие... 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T18:55+0400

2022-01-13T18:55+0400

2022-01-13T19:21+0400

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Новость о том, что весной мясо на рынках и в магазинах Грузии будут продавать с QR-кодом, вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей.Благодаря нововведению покупатели смогут узнать пол, возраст, дату убоя животного, условия хранения и срок годности мяса. Главной целью новшества является защита прав потребителей и внедрение европейского стандарта продажи мяса. Несмотря на, казалось бы, очевидные плюсы, не все жители восприняли новшество положительно. Вот что думают пользователи социальных сетей:"Ох, как всовывают эти идиотские коды, это первый этап превращения людей в рабов, с чем ограниченных и поздравляю!" - считает Dina Sidamonidze."У людей денег на хлеб нет, а мясо если и покупают, то в год один раз. Лучше пусть рабочие места сообразят, чтоб люди могли элементарно жить, а не существовать😡", - критикует власти Nino Qiria."Помешались уже на QR кодах, без кода никуда", - считает Natali Natali.Есть и те, кто считает введение системы QR-кодов необходимым."Если это правда, то здорово. Хоть качество мяса улучшится", - радуется Qöncə Şirməmmədova."ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО! ВСЕ СМОГУТ УЗНАТЬ ВСЁ О ПРОДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. ПОХВАЛЬНО. 👏👏👏👏👏👏✊✊✊✊✊✊",- считает Мария Семенко-Ханина.Многие пользователи опасаются, что нововведение отразится на цене продукции, но есть и такие, кто подошел к вопросу с юмором:"Пока не открыла статью, еле подобрала челюсть со стола. Она с таким грохотом у меня упала от шока... Подумала, что только вакцинированные будут покупать мясо. 🤣🤣🤣👆🙂", - испугалась Mari Bagdasarova."Хамса тоже будет по QR", - пророчет Андраник Тоноян."Проверка и составление родословной будет включено в цену", - иронизирует Сергей Григорян."Совсем уже с этими QR кодами с ума посходили! Это делается к тому, чтобы опять взвинтить цены на продукт?" - возмущается Natuka Natuka.Новая инициатива, как планируют в Национальном агентстве продовольствия, поможет избежать правонарушений, так как инспекторы агентства выявляют десятки случаев продажи просроченного и непригодного мяса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, что мы едим?