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Водителей призвали соблюдать режимы на дорогах Грузии

Водителей призвали соблюдать режимы на дорогах Грузии

В стране из-за сложных метеорологических условий на автомобильных дорогах введены ограничения 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T16:19+0400

2022-01-13T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Департамент автомобильных дорог призывает граждан соблюдать установленные на дорогах режимы, а также ездить с соответствующими для зимнего периода шинами и на исправном автотранспорте.Из-за сложных метеорологических условий к этому времени на автомобильных дорогах в масштабе страны введены ограничения. Для устранения препятствий департамент автодорог в непрерывном режиме проводит работы по очистке дорог и обрабатывает покрытие песчано-солевой смесью, отмечают в ведомстве.На данный момент ограничения действуют на следующих участках:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, чиатура, мцхета-степанцминда-ларс, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, сачхере, зестафони