Водителей призвали соблюдать режимы на дорогах Грузии
© Facebook / photo: Road Department of Roads / FBСитуация на Военно-Грузинской дороге зимой после снегопада
В стране из-за сложных метеорологических условий на автомобильных дорогах введены ограничения
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Департамент автомобильных дорог призывает граждан соблюдать установленные на дорогах режимы, а также ездить с соответствующими для зимнего периода шинами и на исправном автотранспорте.
Из-за сложных метеорологических условий к этому времени на автомобильных дорогах в масштабе страны введены ограничения. Для устранения препятствий департамент автодорог в непрерывном режиме проводит работы по очистке дорог и обрабатывает покрытие песчано-солевой смесью, отмечают в ведомстве.
На данный момент ограничения действуют на следующих участках:
Из-за снега и гололеда на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (грузино-российская граница) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное.
Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры аналогичный запрет действует и на 15-38 километре дороги внутригосударственного значения Гоми–Сачхере–Чиатура–Зестафони.
Из-за снегопада, метели и плохой видимости на 105-110 километре участке (перевал Паравани) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода–Парцхиси– Манглиси–Цалка–Ниноцминда запрещено движение транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью более 30 мест. Для остального вида транспорта движение свободное.
Движение для транспорта с прицепом и полуприцепом запрещено и на 39-62 километре (перевел Накерала) автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Для остального вида транспорта движение свободное.
Такой же режим установлен на автомобильной дороге Сачхере-Они.
Из-за обильного снега, на 86-106 участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе допускается движение транспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение свободное.
Запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 88-125 участке (Лентехи-Меле) автомобильной дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Для остального вида транспорта движение допустимо только с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.
Аналогичный запрет действует также на 138-186 участке (Местиа-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
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